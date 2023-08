Vita d'inferno per i genitori di un 45enne alcolista: arrestato dopo l'ennesima minaccia

Un 45enne è stato arrestato a Pontassieve dai carabinieri di Pelago ieri pomeriggio per aver minacciato di morte i genitori e i militari mentre era in stato di ebbrezza. L'uomo da tempo era sotto sorveglianza dei militari e del personale sanitario. Risiedeva in una struttura ricettiva di Pelago e sarebbe dovuto rimanere fino a fine luglio ma si era trattenuto oltre il tempo e dopo essersi allontanato è tornato abusivamente, minacciando di morte il titolare che lo aveva scoperto. In quell'occasione fu denunciato in stato di libertà per violenza privata, violazione di domicilio e minaccia aggravata. Allora era tornato dai genitori, ma anche in quel caso era aggressivo e minacciava di continuo chiedendo alcol. Padre e madre sono dovuti ricorrere a una denuncia e i carabinieri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono intervenuti per il codice rosso per il reato di maltrattamenti. Ieri, anziché calmarsi, l'uomo ha dato addosso ai militari, minacciandoli mentre i sanitari tentavano di calmarlo. E' stato sedato in ospedale e in seguito arrestato e trasferito in carcere a Sollicciano. Dovrà rispondere di una lunga serie di reati, tra cui anche lesione personale aggravata verso un carabinieri che ha avuto la distorsione del polso, ritenuta guaribile in 5 giorni.