Volley Santa Croce, Simona Bernardini fotografa ufficiale Kemas Lamipel

Bella notizia per tutti gli appassionati di Lupi Pallavolo e di fotografia. Simona Bernardini scatterà ancora per la Kemas Lamipel in tutte le gare interne più gli eventi, a partire dal Raduno fissato per il 21 Agosto p.v. Una conferma molto attesa perché la qualità dei lavori di Simona è tra le più alte di tutta la serie A e lo si può notare scorrendo le varie fotogallery sia sui social dei Lupi che sulle pagine “media” di Lega Volley. La fotografia sportiva è unanimemente considerata tra le più “difficili” per tutta una serie di fattori: Simona non si accontenta di essere una figura tra le più ricercate nel volley, scatta con successo da anni anche per il G.S. Mastromarco, ciclismo su strada.

Un orgoglio, per la Kemas Lamipel S. Croce, averla nel proprio organico.

Lavorerà in sinergia con Davide Ribechini, giornalista responsabile ufficio stampa, e con Glenda Cancian, addetta comunicazione social e marketing.

Fonte: Ufficio Stampa