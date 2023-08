Borse di studio dalla fondazione Batini di Vicopisano

La Fondazione Ettore Batini di Vicopisano ancora più a sostegno degli studenti e delle studentesse del territorio meritevoli, in ossequio ai principi ispiratori dell'ente voluti dal fondatore.

"Anche quest'anno _ dice il Presidente, Riccardo Vanni _ la consegna delle borse di studio dovrà essere una festa per quei ragazzi e quelle ragazze che, conseguendo risultati importanti nel rispettivo corso di studi, possono incontrare alcune difficoltà se le famiglie sono fragili economicamente. L'idea del professor Batini era proprio quella, infatti, di dare agli studenti meritevoli, residenti nel Comune, la possibilità di andare avanti."

Per questo il Comitato Amministrativo dell'ente ha deciso che siano assegnate: 10 borse di studio di 400 euro ciascuna a studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado che, in ogni anno del loro percorso di studi, ottengano una votazione finale minima di 8, 10 borse di studio di 800 euro ciascuna per studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado che, in ogni anno del loro percorso di studi, ottengano una votazione minima di 7, 5 borse di studio di 1.000 euro ciascuna per studenti e studentesse universitari, in pari con gli esami, che, in ogni anno del loro percorso di studi, abbiano conseguito una votazione media minima di 25.

I ragazzi e le ragazze, con questi requisiti, devono presentare: l'ISEE della famiglia uguale o inferiore a 35.000 euro, l'attestato di votazione e, per gli universitari, la certificazione di essere in pari con gli esami.

Le domande devono essere inoltrate, entro il 30 ottobre 2023, alla Fondazione Batini, in Viale XX Settembre 23 a Vicopisano (050/799030), consegnate a mano, oppure inviate tramite mail a fondazionebatini@gmail.com. La consegna delle borse avverrà durante un evento dedicato, in una data che sarà presto comunicata.

Per informazioni: www.comune.vicopisano.pi.it.

Fonte: Ufficio Stampa