Cade in una vasca di depurazione, muore un operaio a Santa Croce sull'Arno. Ferito un collega

Un altro incidente sul lavoro, un'altra tragedia è avvenuta quetsa volta nel pomeriggio di oggi a Santa Croce sull'Arno. Durante l'esecuzione di operazioni di manutenzione su una cisterna all'interno dell'impianto di depurazione Aquarno, si è verificato un incidente mortale. Un lavoratore ha perso la vita, mentre il suo collega è rimasto ferito ed è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Careggi a Firenze per ricevere cure immediate.

I due operai coinvolti nell'incidente, entrambi di età compresa tra i 40 e i 45 anni, sono stati catapultati all'interno di una vasca dopo una caduta da una certa altezza. Purtroppo, l'operaio è rimasto intrappolato nella vasca, dove è stato esposto a sostanze acide presenti nell'ambiente. Le squadre di soccorso hanno estratto l'uomo senza vita dalla vasca, mentre il suo collega, sebbene abbia riportato ferite multiple, non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente il servizio di emergenza 118, i carabinieri e gli esperti medici dell'ASL responsabili della sicurezza sul lavoro. Il corpo dell'operaio deceduto è stato successivamente trasferito all'istituto di medicina legale per le indagini necessarie.

I sindaci di Santa Croce sull'Arno, Giulia Deidda, di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti, e di Fucecchio, Alessio Spinelli, seguono la vicenda ed esprimono la propria vicinanza alle famiglie dei due lavoratori coinvolti.

"Siamo scioccati - dicono i tre sindaci - per quanto accaduto questo pomeriggio al depuratore che serve le aziende del settore conciario del Comprensorio del Cuoio, l'impianto gestito dal consorzio Aquarno. Non conosciamo ancora la dinamica dell'incidente e quindi ci asteniamo al momento da valutazioni e giudizi. Resta il fatto che una persona è deceduta a causa di un incidente sul lavoro e una seconda è rimasta coinvolta. Dobbiamo rimarcare con forza quanto il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro sia centrale nel nostro paese. In Italia occorre fare di più per evitare gli incidenti sul lavoro. Esprimiamo tutto il nostro cordoglio e quello delle comunità che rappresentiamo alla famiglia dell'operaio deceduto".

"Apprendiamo con grande tristezza della morte di un operaio, al lavoro presso il depuratore di Aquarno, mentre un suo collega risulta in gravi condizioni-afferma invece Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega." Purtroppo, dunque, dobbiamo registrare l'ennesimo decesso di un lavoratore nella nostra Regione e questo ulteriore lutto deve farci attentamente riflettere-prosegue il Consigliere. La frequenza di questi gravi incidenti è tale, che devono essere, quindi, poste immediatamente in essere tutte le più idonee contromisure per stoppare tutte le morti sul lavoro-precisa l’esponente leghista. Ai familiari del lavoratore deceduto va la nostra vicinanza ed al ferito gli auguri che possa prontamente ristabilirsi" conclude la rappresentante della Lega.