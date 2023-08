Deve essere ai domiciliari ma è lontano da casa, 24enne nei guai

I carabinieri di Piombino hanno denunciato un 24enne per aver violato gli obblighi inerenti agli arresti domiciliari.

L’uomo, già gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, stupefacenti e per non aver ottemperato agli obblighi di divieto di dimora, attualmente sottoposto a misura cautelare con dispositivo di controllo a distanza dal mese di giugno scorso, non avrebbe potuto lasciare l’abitazione di residenza senza una comprovata necessità o senza una preventiva autorizzazione dell’A.G.

I carabinieri hanno riscontrato che l’uomo, in orario notturno, non si trovava presso il proprio domicilio, bensì a diverse centinaia di metri dall’abitazione. Non avendo fornito alcuna giustificazione valida dell’assenza, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di evasione.

Adesso l’indagato rischia un inasprimento della misura, che potrebbe condurlo perfino in carcere.