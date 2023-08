Il sindaco premia con una pergamena cinque campioni paralimpici

Si terrà domani, giovedì 10 agosto, alle ore 12 in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale, la premiazione di cinque atleti paralimpici livornesi che hanno ottenuto risultati eccellenti in competizioni nazionali ed internazionali. Il sindaco Luca Salvetti donerà una pergamena istituzionale per meriti sportivi a Sofia Joyella Gagligardo Guerrieri, Gabriele Marrucci, Giacomo Oliviero, Pietro Passerini, Davide Simoni.

Presenti alla cerimonia, oltre al Sindaco e agli atleti, Giovanni Giannone presidente provinciale del Coni, Antonio Agostinelli vice presidente Cip Toscana, Mauro Martelli allenatore, Eleonora Bologna allenatrice e Stefano Lari direttore tecnico dei Vigili del Fuoco Tomei allenatore affermato a livello internazionale ed ex olimpico.