In Prefettura il punto sulla sicurezza a Carmignano

Si è tenuto stamani in Prefettura un incontro, al quale hanno partecipato i vertici di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, per fare il punto sullo stato della sicurezza nel Comune di Carmignano, così come richiesto nei giorni scorsi dal Sindaco Edoardo Prestanti, anch’egli presente. E’ stato in particolare esaminato l’episodio di vandalismo avvenuto nei giorni scorsi nel comune mediceo, con i danneggiamenti inflitti a varie auto parcheggiate in Piazza Battisti, che ha destato preoccupazione nella popolazione residente e sul quale sono in corso i dovuti approfondimenti. Per quanto concerne la situazione complessiva dell’ordine e della sicurezza pubblica, pur prendendo atto che dai dati disponibili non si evidenzia uno scostamento in aumento dell’andamento della delittuosità a Carmignano, continuerà, come nel resto della provincia, il massimo impegno delle Forze di Polizia nella costante attività di controllo del territorio, opportunamente intensificata nel periodo estivo soprattutto nelle zone ritenute più esposte al rischio di episodi illeciti, nonché di prevenzione e repressione dei reati.

Fonte: Ufficio Stampa