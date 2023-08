"Indiani acchiappa sogni", quasi 100 bambini nell'estate della Pubblica Assistenza di Poggibonsi

Sono stati quasi 100 i bambini che si sono cimentati ne “Gli indiani acchiappa sogni” per attività e giochi nel mondo dei Pellerossa. Sei settimane di attività verso la cultura degli indiani d’America per l’ #E...State Insieme2023 che ha raccolto tante adesioni.

Questo è il risultato dei campi estivi dedicato ai ragazzi dai 6 agli 11 anni promosso e organizzato dalla Pubblica Assistenza di Poggibonsi odv e cooperativa sociale Pleiades. Tutto è iniziato lunedì 19 giugno per arrivare al 28 luglio. Ogni famiglia ha potuto scegliere di aderire a più campi, fino ad un massimo di tre, oppure ad uno soltanto.

“Siamo soddisfatti per i risultati di questa nostra proposta estiva che contiene un’idea di intrattenimento e anche di apprendimento, per far sì che i bambini possano scoprire storie e temi nuovi - fa notare Manuela Becattelli, presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi odv - Le circa 100 adesioni rappresentano una buona risposta e un riscontro sicuramente positivo per le attività che organizziamo ogni anno per sostenere le famiglie dopo la chiusura della scuola e dare possibilità ai ragazzi di imparare, con leggerezza, sviluppando le loro passioni e curiosità”.

Nel programma ci sono stati dal 19 al 23 giugno gli Sciamani, totem e cerchio. La seconda settimana, dal 26 giugno al 30 giugno, c’è stato un laboratorio per la realizzazione di copricapo indiani e di acchiappasogni. Ogni “indiano” ha costruito il proprio acchiappasogni che al termine del campo ha portato a casa. Dal 3 al 7 luglio è stato protagonista Il Totem. Ogni tribù ne ha realizzato uno, il più simile possibile al proprio animale sacro, costruito e decorato con i materiali che ogni tribù è riuscita a raccogliere. La quarta settimana, dal 10 al 14 luglio è stata dedicata al Calumet della pace, gli sciamani hanno raccontato come farlo e ogni “indiano” ne ha realizzato uno, da portare a casa come ricordo dell'esperienza vissuta e come monito alla pace. Arrivati alla quinta settimana, dal 17 al 21 luglio, Tamburi e danze, laboratorio per la realizzazione dei tamburi con disegnata la zampa dell’animale totemico. Non sono mancate danze tribali a ritmo di tamburo insieme alla lettura di storie e leggende. Ultima settimana, dal 24 al 28 luglio, Tatuaggi e cerbottane, laboratorio dei tatuaggi e percorso per la realizzazione del proprio passaporto indiano insieme alla costruzione di cerbottane. Al termine, la cerimonia di saluto con la danza del sole e la Festa in onore del Grande Spirito.

Fonte: Pubblica Assistenza Poggibonsi