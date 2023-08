Prato e Empoli in lutto, è scomparso l'avvocato Massimiliano Panicucci

A 44 anni è scomparso Massimiliano Panicucci, avvocato di Prato che svolgeva la sua attività a Empoli. Avvocato penalista, è scomparso nelle ultime ore dopo una malattia fulminante, scoperta solo poche settimane fa.

I funerali di Panicucci saranno celebrati alle 15.30 di mercoledì 9 agosto nella chiesa di Santa Maria della Pietà a Prato, sua città natale.

Tante persone lo stanno ricordando sui social. "Caro Massimiliano, più che una figura professionale, per noi eri un amico. Con noi ti battevi e seguivi le nostre pratiche con dedizione ed un interesse che andava oltre il semplice ambito lavorativo. Per la tua bontà, la tua correttezza ed il modo in cui affrontavi i problemi della vita sicuramente adesso sarai in qualche bellissimo luogo" scrivono dalla Lega per l'Abolizione della Caccia.