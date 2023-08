Padre-eroe muore salvando i figli in mare

Un dramma nel mare della Campania riguarda da vicino anche la Toscana. Un padre-eroe, un 49enne residente in provincia di Lucca, è morto annegato dopo aver salvato i due figli che stavano rischiando di essere portati via dalle onde.

Si chiamava Francesco Giordano, veniva da Spianate (Altopascio) ed era in vacanza a Battipaglia, vicino a Angri, la sua città natale. Era in spiaggia con la moglie e i due figli quando, nella giornata di lunedì 8 agosto, è avvenuta la tragedia.

Giordano ha visto i bambini che non riuscivano più a uscire dalle onde, divenute troppo alte. Si è tuffato, ha nuotato per salvarli ma la forza del mare per lui è stata troppa. È stato portato a riva ma è deceduto per annegamento.