Ponte a Elsa, la segnalazione dai giardini: "Poca luce, tombini e giochi rotti"

"Manca la luce, i giochi sono rotti e c'è sporcizia". La denuncia arriva da Ponte a Elsa, nella parte di comune che ricade sotto San Miniato. Il punto in questione è piazza Vittime della Strage di Bologna, a due passi dall'Elsa. È un parco molto frequentato soprattutto la sera, dove tante persone si trovano per prendere fresco e ritrovarsi.

Ma alcune persone non sono contente di come è gestito il parchetto. Alcuni lettori segnalano che "l'illuminazione è carente, specie nel campo di basket e nella zona della carrucola dove spesso giocano i bambini, è un problema perché ci sono i fari ma non sono mai accesi, la gente rischia di farsi male".

Le lamentele proseguono: "I giochi per i bambini, tipo il castello, sono rotti. Sono rotti anche dei tombini in mezzo al prato, diventano delle trappole per i bambini che giocano ma anche per chi passa e non se ne accorge".

A questi due punti se ne aggiunge un altro: "Ci sono dei cestini ma è un numero per niente sufficiente. Spesso sono strapieni di rifiuti, che cadono a terra, questo porta a degrado e sporcizia".

"Speriamo che queste grane possano essere risolte, avevamo già fatto presente al Comune la scarsa illuminazione, vedremo se saremo ascoltati" concludono i lettori.