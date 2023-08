Sant'Anna di Stazzema, Bonaccini al 79esimo anniversario: il programma

Se c’è un legame profondo e di amicizia che negli ultimi anni il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema ha tessuto con un’altra località martire della seconda guerra mondiale è quello con il Comune di Marzabotto. "L’Emilia Romagna è un’altra Regione, come la Toscana, martire – ha spiegato Maurizio Verona, sindaco di Stazzema e Presidente dell'Istituzione Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema -. E Marzabotto e Sant’Anna sono due dei cinque luoghi d’Italia sostenuti dal governo per lo sviluppo di tematiche atte alla diffusione dei valori della pace". Ed è anche per questo che quest’anno, nel 79° anniversario della strage del 12 agosto del 1944, sarà il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini a tenere l’orazione ufficiale dal Sacrario di Sant’Anna, a Col di Cava (lo scorso anno era stata Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto). Sarà preceduto dalle parole di un rappresentante della Regione Toscana, da quelle di Umberto Mancini presidente dell’associazione Martiri di Sant’Anna, e infine dall’intervento del sindaco di Stazzema.

Ed è proprio quest’ultimo, il primo cittadino Maurizio Verona, che ha specificato che Sant’Anna è un luogo di ricordo, commemorazione delle vittime; ma è anche un luogo dove si diffondono e si difendono i valori di democrazia e libertà; proprio per questo non bisogna sottacere a fatti o dichiarazioni che rappresentano un pericolo per quei valori. "Non voglio far cadere nel vuoto le dichiarazioni di Marcello De Angelis, portavoce del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca", ha commentato quindi il sindaco Maurizio Verona. De Angelis è uscito sui social network propugnando una tesi negazionista rispetto alle sentenze di condanna dei neofascisti ritenuti responsabili della strage della stazione di Bologna (una bomba esplose il 2 agosto del 1980 provocando 85 morti e circa 200 feriti). "Non si possono liquidare queste affermazioni come un incidente di percorso. Quando i fascisti fanno i fascisti, anche nelle dichiarazioni non bisogna meravigliarsi – ha dichiarato il primo cittadino di Stazzema -. Sono piuttosto meravigliato che qualcuno pensasse che i fascisti non esistessero più. Noi da Stazzema è da qualche anno che lanciamo l’allarme per un un’onda nera che sta invadendo i social e lentamente molte zone del vivere quotidiano: assistiamo a cori fascisti, a pestaggi a danni di studenti a Firenze, ai saluti romani. C’è una parte del nostro Paese che è nostalgica di quel periodo, ed il problema è un’inefficienza della cultura e dell’istruzione, le uniche che possono contrastare il fenomeno e ristabilire la verità storica ed un pensiero civile. Ci sono alte percentuali di cittadini convinti che Mussolini sia stato un leader, che ha commesso solo qualche piccolo errore. In realtà stiamo parlando di un capo di stato che si è macchiato della responsabilità delle Leggi Razziali, una delle schifezze più grosse della storia del nostro Paese. Da Sant’Anna non può che essere denunciata una squallida uscita come quella del portavoce della Regione Lazio. Non sono a chiedere le sue dimissioni, ma deve chiedere scusa agli italiani che sono stati feriti e uccisi da questa ideologia".

Il programma del 79esimo anniversario della strage

Le celebrazioni del 79° anniversario della strage nazifascista del 12 agosto, che provocò la morte di 560 civili, fra cui anziani, donne e decine di bambini, avranno inizio la mattina di venerdì 11 agosto.

VENERDI’ 11 AGOSTO 2023

Pontestazzemese

Ore 9,30 Piazza Europa

Onoranze a Don Innocenzo Lazzeri, Medaglia d'Oro al Valor civile, Giusto tra le Nazioni ore Deposizione Corona di alloro alla targa in ricordo della Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Versilia e ai Caduti di tutte le guerre

A seguire Deposizione Corona di Alloro al busto di Don Innocenzo Lazzeri, Medaglia d’Oro al Valor Civile

Mulina di Stazzema, Parco della Rimembranza / Chiesa di San Rocco

Ore 9,45 onoranze ai caduti di Mulina, Don Fiore Menguzzo, Medaglia d’oro al merito civile, e famiglia

Deposizione di una Corona di alloro al Monumento ai Caduti e al Monumento in memoria di Don Fiore Menguzzo

Ore 10,00 Celebrazione della Santa Messa

Ore 10,30 Saluto del sindaco di Stazzema, Maurizio Verona

Ore 10.45 Orazione del Prof. Gianluca Fulvetti

Sant’Anna

Ore 21,15

Fiaccolata silenziosa

Tradizionale omaggio alle vittime organizzato dall'Associazione Martiri di Sant'Anna, dalla Piazza della Chiesa, lungo la via Crucis, con arrivo al Monumento Ossario.

All’Ossario Recital per la pace a cura del Circolo culturale Gennj Bibolotti Marsili

SABATO 12 AGOSTO 2023

SANT’ANNA DI STAZZEMA

79° ANNIVERSARIO STRAGE SANT’ANNA DI STAZZEMA

Sant’Anna, Piazza della Chiesa

Ore 9,00 Ritrovo autorità e delegazioni a Sant’Anna di Stazzema

Ore 9,15 Deposizione corone di fiori

Ore 9,30 Celebrazione della S. Messa sul sagrato della chiesa

Ore 10,15 Composizione del Corteo e salita al Monumento Ossario Sacrario e inaugurazione mostra Colori per la Pace

Ore 10,45 Deposizione Corona di alloro da parte delle autorità

Ore 10,55

Saluto del Sindaco di Stazzema Maurizio Verona

Saluto Presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna,

Saluto del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani

Orazione ufficiale di STEFANO BONACCINI, PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Saluto dei partecipanti al Campo della Pace italo tedesco

Fonte: Parco Nazionale della Pace - Museo Storico della Resistenza Sant’Anna di Stazzema