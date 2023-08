Sicurezza e inquinamento, denunce per una nave panamense fermata a Piombino

Nel porto di Piombino una nave commerciale panamense è stata sottoposta a fermo dalla guardia costiera. Secondo quanto emerso a bordo sarebbero state riscontrate carenze nelle dotazioni di salvataggio e per le condizioni di vita dell'equipaggio, oltre all'accertamento di "sversamento di acque nere in zone di mare antistanti al Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano e ricomprese nel Santuario dei mammiferi marini". I responsabili sono stati denunciati.

Le carenze, come spiegato dalla capitaneria di porto, sono state riscontrate anche nella corretta gestione dei rifiuti prodotti a bordo e sulle misure antinquinamento previste dalle convenzioni internazionali. La nave è stata trattenuta per diversi giorni in porto prima di poter riprendere la navigazione, dopo il ripristino degli standard di sicurezza e di nuovi controlli da parte del personale ispettivo di Piombino e Portoferraio.