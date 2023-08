Sorpreso mentre nasconde cocaina, in casa ha soldi e droga: arrestato a Montemurlo

Dopo giorni di osservazione ieri mattina i carabinieri di Montemurlo hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 21enne, marocchino residente a Montale, irregolare sul territorio italiano e gravato da precedenti in materia di stupefacenti. Il 21enne è stato sorpreso dai militari mentre nascondeva qualcosa in un mattone in via Tanaro di Montemurlo, per poi addentrarsi nei campi e uscirne poco dopo alla guida di un'auto. Bloccato, dal controllo del veicolo è emersa la somma di 130 euro riposta nelle alette del parasole e tre cellulari. All'interno del mattone sono stati invece rinvenuti 4 involucri di cocaina pari a circa 3 grammi.

Un successivo controllo nell'area boschiva dove si era addentrato il giovane ha consentito inoltre il recupero di un ulteriore involucro contenente 12 dosi di cocaina, pari a 10 grammi circa e di materiale necessario a taglio e confezionamento dello stupefacente. La perquisizione estesa all'abitazione ha portato al ritrovamento anche di sei dosi e un "sasso" di cocaina rispettivamente dal peso di 4 grammi e 40 grammi e della somma di 1.155 euro in banconote di piccolo taglio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.