Use Rosa Scotti, le novità del 2023-24

Il vivaio continuerà ad essere una priorità per l’Use Rosa Scotti. Accanto alla costruzione del gruppo per la serie A2, l’estate è servita infatti anche ad organizzare un settore giovanile in grado di assicurare continuità col passato, far divertire le ragazze di ogni età e farle crescere con l’obiettivo del grande salto in prima squadra. Alla guida tecnica, la scontata conferma di coach Alessio Cioni che illustra l’organigramma che sarà al lavoro da settembre.

“L’anno prossimo – spiega – ci sarà la novità di Nino Scano che farà due gruppi, l’Under 19 e l’Under 14. Oltre a lui scontata la riconferma di Mario Ferradini che ha lavorato molto bene negli ultimi anni con risultati importanti. L’Under 17 che in questa annata ha raggiunto l’interzona diventa grande e si tratta di un gruppo su cui puntiamo tanto sperando di uscire ancora fuori dalla Toscana. Magari, con un pizzico di fortuna in più negli accoppiamenti, potremmo fare anche un passo in avanti. Campobasso che ci è toccato quest’anno è diventato poi campione d’Italia e questo fa capire come mai non siamo riuscite ad andare avanti all’Interzona. Mario allenerà ancora le Under 17 con innesti nuovi di ragazze che dovrebbero esserci da San Miniato dando così al gruppo margini di crescita. Saremo quasi tutte sotto età, ma è un modo per far crescere le ragazze con un programma di lavoro da vedere in due anni. Il 2010/2011 lo seguirà Scano e pensiamo che le ragazze possano far vedere ancora buone cose. Daniela Chiari, una garanzia per noi, si occuperà come sempre delle Esordienti sotto alle quali c’è il minibasket”.

“Il movimento è florido – conclude - e, a parte i problemi legati alla pandemia, il vivaio è cresciuto negli anni. Parlo sia di risultati che di progressi con il fine di creare giocatrici come Ruffini, Manetti o Antonini, il vero obiettivo che ci poniamo. Ci sono infine ragazze da recuperare fisicamente come Casini che ha già figurato in prima squadra ed altre giovani che saranno con noi al raduno”.

La novità, come detto da coach Cioni, è quella di Nino Scano, un tecnico esperto di sicuro affidamento. I suoi inizi sono a Cagliari, nella sua Sardegna, dove vince il titolo propaganda regionale femminile col G.s. Astro, società dove resta fino al 1980. Da lì il passaggio al Ponterosso Firenze, poi all'Affrico prima di uno stop volontario che si interrompe nel 2011 quando riparte dalla provincia di Caserta, ai Cedri San Nicola. Poi l'anno successivo al new Caserta prima di tornare a Firenze, sponda Baloncesto, negli ultimi tre campionati. Per lui anche un’importante esperienza nel 1989 come assistente della Nazionale cadetti alle qualificazioni ai campionati europei.

Ed ora l’arrivo a casa Use Rosa dove riceve il caloroso benvenuto da parte di tutto l’ambiente biancorosso.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa