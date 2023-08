Vinci perde 5 milioni e opere pubbliche con il nuovo Pnrr. Democratici per Vinci: "Il Cdx non vota richiesta di ripensamento"

Nella seduta consiliare di ieri del consiglio comunale a Vinci, l’opposizione del centrodestra, gruppo Scipioni per Vinci, ha dato prova di grande ipocrisia politica.

Il gruppo di maggioranza ha presentato e votato un ordine del giorno che chiede al governo un ripensamento sulla così detta rimodulazione dei fondi PNRR, che di fatto taglia al Paese 16 miliardi di fondi europei. Questo, come si legge nell’odg dei Democratici per Vinci, comporta la perdita di 1 miliardo di investimenti per la regione Toscana e 5 milioni di euro per il solo comune di Vinci.

Se le cose resteranno così, il Comune vedrà messe a rischio le realizzazione di opere pubbliche importanti quali ‘Vinci immaginari futuri’ (3,4 milioni di euro), la pista ciclabile (terzo lotto per un milione di euro), il relamping di viale Togliatti (180mila euro), la copertura della scuola media di Sovigliana (350mila euro) e la sostituzione dell’illuminazione delle medie di Sovigliana (90mila euro e altrettanti sul 2024 ancora da impegnare).

Una opposizione responsabile si sarebbe dovuta unire alla richiesta della maggioranza, dal momento che il provvedimento governativo mette a rischio molti progetti PNRR anche nei comuni amministrati dal cdx come Pisa, Massa, Pistoia. Invece no, hanno voluto presentare un ordine del giorno contrario che in sostanza dice “se i soldi non ci sono più andate a trovarli in altri fondi della Regione”. Cosa è questa se non ipocrisia.

In un odg del genere non vi alcun rispetto per il territorio e per la popolazione, che pure nel 2019 si erano candidati a governare, ma c’è solo la cieca difesa dei provvedimenti scellerati del governo solo perché rappresentato dalla loro parte politica.

“I cittadini di Vinci vengono privati della realizzazione di infrastrutture che hanno l’obiettivo di portare una riqualificazione notevole con valorizzazione del territorio e della Città” – cosi si è espressa durante la seduta consiliare la Vicesindaca Sara Iallorenzi - “Per non parlare del danno alle imprese che hanno partecipato alle gare che sono risultate affidatarie o che hanno già iniziato i lavori o che si stanno organizzando in tal senso oppure che hanno concluso i lavori, perché non ci dimentichiamo che questi progetti sono stati finanziati e in alcuni casi sono arrivati anche gli anticipi”.

“I cittadini dovrebbero indignarsi difronte a questa vergogna - le parole del capogruppo Marzocchini - e protestare assieme ai loro amministratori verso un provvedimento di taglio di fondi PNRR che costringerà i nostri sindaci ad andare come con il lanternino di notte a cercare altri fondi per rifinanziare opere già approvate”

Al termine della seduta consiliare il Sindaco Giuseppe Torchia ha auspicato un ripensamento da parte del Governo