Vivaio Abc: arrivano Iacopini, Dimiccoli e Pacini

Tre giovani che il Consiglio direttivo e lo staff tecnico dell’Abc Castelfiorentino seguivano da tempo e che dalla prossima stagione sportiva entreranno a far parte del settore giovanile gialloblu. Si tratta di Samuele Iacopini, classe 2008, proveniente dalla Pallacanestro Elba, nelle ultime due stagioni in prestito alla Pallacanestro Piombino, e dei due classe 2009 Luca Dimiccoli, dal Basket Calcinaia, e Edoardo Pacini, dal Poggibonsi Basket.

Tre innesti che andranno a rinforzare i due gruppi iscritti ai campionati di Eccellenza, l’Under 15 e l’Under 17, e che porteranno doti fisiche e tecniche importanti per la propria categoria. Tre giovani su cui il Consiglio e lo staff Abc hanno deciso di investire, viste le capacità e le potenzialità sia fisiche che tecniche, e che già nella passata stagione si sono distinti all’interno delle proprie società, come dimostra, ad esempio, la chiamata di Luca Dimiccoli e Edoardo Pacini nella rappresentativa regionale 2009.

Ovviamente, l’Abc Castelfiorentino ci tiene a ringraziare le tre società di appartenenza, ovvero Pallacanestro Elba, Basket Calcinaia e Poggibonsi Basket, ed i rispettivi presidenti, per questa collaborazione che permetterà ai ragazzi di fare un’esperienza importante ed iniziare un nuovo percorso di crescita, non solo tecnica ma anche umana. Un grazie doveroso anche a tutte le famiglie, per la fiducia riposta nel progetto gialloblu e nello staff che dalla prossima stagione si occuperà di formare buoni giocatori e brave persone, sia dentro che fuori dal campo.

