A Firenze +22,3% il costo delle strutture ricettive a luglio: sesto posto in Italia. I dati della Toscana

Firenze è la città toscana dove le tariffe delle strutture ricettive aumentano di più a luglio, seguita da Arezzo, Lucca, Grosseto e Pisa Lo afferma Assoutenti che, sulla base dei dati sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat, ha stilato la classifica del caro-hotel in Italia.

“Rispetto allo scorso anno a Firenze le tariffe di hotel, alberghi, b&b, pensioni, ecc. sono salite del +22,3%, ma ai vertici della classifica troviamo anche Arezzo (+21,7%), Lucca (+20,7%), Grosseto (+20,4%) e Pisa (+18,5%) - analizza il presidente Furio Truzzi – Un rincaro che se da un lato risponde al positivo aumento delle presenze dei turisti stranieri nelle città toscane, dall’altro rischia di determinare un effetto boomerang, allontanando i visitatori italiani e spingendo i cittadini verso altre località, come sta accadendo in questi giorni col record di turisti italiani in Albania”.

“Albergatori ed esercenti non tirino troppo la corda, perché terminato il periodo estivo che porta visitatori dall’estero, le loro strutture con rincari a questo livello rischiano di rimanere deserte nei prossimi mesi” – avverte Truzzi.

Di seguito la classifica stilata da Assoutenti in base ai rincari annui delle strutture ricettive nelle varie città italiane (aumenti % a luglio):

1) Roma 31,3

2) Genova 31,0

3) Venezia 24,7

4) Milano 24,6

5) Varese 24,3

6) Firenze 22,3

7) Arezzo 21,7

8) Bologna 21,2

9) Napoli 20,8

10) Lucca 20,7

11) Grosseto 20,4

12) Brindisi 19,4

13) Palermo 19,2

14) Pisa 18,5

15) Olbia-Tempio 18,1

16) Verona 17,7

17) Treviso 17,7

18) Ravenna 17,6

19) Reggio Emilia 17,3

20) Piacenza 17,0

21) Brescia 16,8

22) Sassari 16,5

23) Padova 16,0

24) Belluno 15,7

25) Campobasso 15,4

26) Caserta 14,4

27) Perugia 14,3

28) Forlì-Cesena 13,5

29) Lodi 13,1

30) Como 12,9

31) Pistoia 12,7

32) Trieste 12,6

33) Ferrara 11,3

34) Imperia 11,0

35) Vicenza 10,6

36) Aosta 10,4

37) Vercelli 10,2

38) Siena 10,2

39) Lecco 10,1

40) Novara 10,0

41) Catania 9,7

42) Pordenone 9,5

43) Siracusa 9,5

44) Ascoli Piceno 8,8

45) Cagliari 8,8

46) Udine 8,2

47) Reggio Calabria 7,7

48) Alessandria 7,5

49) Torino 7,4

50) Bergamo 7,3

51) Parma 7,2

52) Catanzaro 7,2

53) Benevento 7,1

54) Cremona 6,7

55) Potenza 6,4

56) Viterbo 6,1

57) Messina 6,0

58) Gorizia 5,9

59) Modena 5,9

60) Ancona 5,8

61) Pavia 5,5

62) Rovigo 5,3

63) Cuneo 4,9

64) Rimini 4,6

65) Massa-Carrara 3,5

66) Bari 3,3

67) Terni 2,4

68) Macerata 2,3

69) Teramo 2,0

70) Biella 1,9

71) Avellino 1,8

72) Cosenza 1,5

73) Livorno 1,1

74) Trapani 0,7

75) Mantova -0,5

76) Pescara -0,5

77) Caltanissetta -9,7

Fonte: Assoutenti - Ufficio Stampa