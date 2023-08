Sporco e insetti in cucina: chiusi tre bagni con ristorante

I carabinieri dei Nas sono entrati in azione sulla costa lucchese e livornese e hanno chiuso tre stabilimenti balneari. Uno si trova in provincia di Livorno, due in Versilia.

Nel corso dei controlli è stata riscontrata la presenza di sporco pregresso, tracce di unto in tutti gli ambienti, sugli impianti ed attrezzature di lavorazione e nello stabilimento livornese, insetti e blatte morte sulla pavimentazione dei locali della cucina e del deposito alimenti.

Il valore stimato delle tre attività sospese corrisponde complessivamente ad oltre un milione di euro.