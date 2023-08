Caccia, come ritirare i tesserini a Cerreto Guidi

In vista dell’apertura della stagione di caccia, il rilascio del tesserino per l’anno venatorio 2023/2024 avviene, a Cerreto Guidi, al piano terra del Palazzo comunale in via Vittorio Veneto, 8.

La consegna, già iniziata, è prevista nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, previo appuntamento.

L’appuntamento deve essere preso telefonando all’URP, allo 0571.906234, dalle ore 9,00 alle ore 12,30. I tesserini non saranno consegnati in orari e giorni diversi da quelli indicati.

Per ritirare i tesserini occorre presentare la seguente documentazione: licenza di porto di fucile in corso di validità; allegato alla licenza di caccia (tesserino giallo); ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale; ricevuta versamento della tassa concessione governativa; ricevuta di versamento per gli ATC; tagliando dell’avvenuta riconsegna del tesserino della stagione precedente. Non devono invece riconsegnare il tesserino della passata stagione e ritirare il nuovo, coloro che utilizzano già il Tesserino Digitale.

Solo coloro che utilizzano il Tesserino Digitale ma hanno rinnovato la licenza di porto di fucile, devono riconsegnare il vecchio allegato giallo e ritirare il nuovo, esibendo contestualmente la nuova licenza.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa