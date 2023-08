Coreglia più sicura, ecco 5 nuove telecamere di videosorveglianza

Territorio sempre più sicuro grazie al nuovo sistema di videosorveglianza. Il Comune di Coreglia si è aggiudicato il finanziamento della Regione Toscana che consentirà di installare 5 nuove telecamere digitali in alcuni punti strategici del territorio, andando così ad integrare i dispositivi già presenti (come quello sulla strada regionale 445 a Calavorno e a Piano di Coreglia). Il costo complessivo dell’intervento è di oltre 20mila euro, di cui 14mila stanziati dalla Regione Toscanaattraverso il bando a sostegno dei piccoli comuni. Le nuove telecamere saranno posizionate a Coreglia Antelminelli, in piazza Mazzini (2), a Ghivizzano in piazza IV Novembre (1) e alla stazione ferroviaria (2).

“La sicurezza del territorio e dei residenti è un tema cruciale per ogni amministratore – commenta il sindaco Marco Remaschi – e grazie al finanziamento regionale possiamo intervenire in maniera significativa, aumentando il senso di sicurezza dei cittadini e di fiducia nelle istituzioni. Anche questo è un altro punto del programma di mandato che stiamo seguendo: avevamo detto che avremmo investito in sicurezza, lo stiamo facendo. Da una parte con le telecamere di ultima generazione che consentono l’identificazione dei veicoli in qualsiasi condizione atmosferica, di giorno e di notte, dall’altra con un piano programmato di asfaltature, prevenzione del rischio idrogeologico, sistemazione delle frane che ci portiamo dietro dal passato per un territorio davvero curato, sicuro, accessibile e quindi anche più vivibile. Sulla stessa linea si inserisce anche il piano di investimenti molto rilevante per quanto riguarda l’efficientamento energetico con l’installazione di oltre 100 punti luce nuovi anche in quelle parti di territorio che ne erano sprovvisti. Abbiamo inoltre presentato al Ministero dell’interno un’ulteriore richiesta di finanziamento da 120mila euro”.

L’implementazione del servizio di videosorveglianza si inserisce nel più ampio programma di sicurezza del territorio avviato dall’amministrazione comunale a contrasto delle maggiori criticità locali: sono stati previsti piani antidegrado e a contrasto dell’abbandono dei rifiuti. Inoltre è stato istituito il nucleo di Polizia di prossimità, più vicino al cittadino e al territorio e che assicura una maggiore rapidità di intervento ma soprattutto di prevenzione e di assistenza alle persone.