È morto Gerry Stefanelli, il manager di Miss Toscana. Lanciò Conti e Pieraccioni

È morto Gerry Stefanelli, per 44 anni responsabile per la regione Toscana nel contesto di Miss Italia, nonché il coordinamento di tutte le fasi di selezione toscane per questa celebre manifestazione di bellezza. La sua morte improvvisa, provocata da un improvviso malore, si è verificata poco prima delle 14 presso il suo ufficio a Montecatini Terme. Inutile l'intervento del 118.

Gerry Stefanelli era un volto familiare nel panorama dell'intrattenimento e aveva stretto saldamente il suo nome e quello della sua agenzia, la "Syriostar". L'ultima fase di selezione regionale si era tenuta la scorsa domenica presso la discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese, e ulteriori appuntamenti erano in programma nelle settimane a venire. Nel corso degli anni, la Syriostar aveva anche collaborato con noti comici toscani e aveva organizzato eventi di successo.

Il concorso di Miss Italia insieme alla sua mentrice, Patrizia Mirigliani, ha comunicato "con indicibile dispiacere l'improvvisa scomparsa di Gerry Stefanelli, esclusivista della manifestazione per la Toscana da ben 44 anni. Il nostro amico stava organizzando con i suoi collaboratori una selezione delle Miss in programma stasera a Poppi (Arezzo) quando è stato colpito da malore. Personaggio di grande simpatia, uomo di spettacolo fin da giovane, ha contribuito al successo di tanti artisti, tra i quali Carlo Conti, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni. La patron Mirigliani, con la quale egli era in continuo contatto, esprime grande rimpianto per la sua scomparsa e vicinanza alla famiglia".