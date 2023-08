Incidente al depuratore di Aquarno, il cordoglio dell'Associazione Conciatori

Il gravissimo incidente accaduto al depuratore di Santa Croce per il quale ha perso la vita un dipendente di Aquarno e un collega versa in gravi condizioni in ospedale, ha gettato tutto il settore conciario nel più profondo lutto. Il presidente dell’Associazione Conciatori Ezio Castellani a nome di tutti i conciatori del distretto esprime le più profonde condoglianze alla famiglia di Alessandro Fontanelli. L'Associazione Conciatori esprime altresì la sua solidarietà anche al collega ferito ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Careggi. In questo momento, la tragedia che ha colpito il comparto è così grande che il pensiero è esclusivamente rivolto alle due famiglie dei dipendenti di Aquarno.

