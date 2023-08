Incidente in bici a Viareggio, operata con successo la giovane 20enne

Il 4 luglio resterà una ferita aperta per Viareggio. Quel giorno, in un terribile incidente tra una bicicletta e una moto, sono rimasti gravemente coinvolti due giovani di 22 anni e 20 anni. Dopo circa una settimana di coma, il 12 luglio Leonardo Brown non ce l'ha fatta, gettando nel dolore tutta la città. Con lui la ventenne Emma Genovali, entrambi in sella alla bici, che dopo essere stata trasferita d'urgenza in ospedale adesso dopo oltre un mese dall'incidente, sembra essere in ripresa. La notizia è riportata oggi dal quotidiano Il Tirreno che riferisce l'ottimismo dei medici dopo il delicato intervento chirurgico a cui è stata sottoposta la giovane, ancora in prognosi riservata.

Il quotidiano spiega di un'operazione durata circa tre ore, con la quale è stata asportata parte della calotta cranica a causa delle lesioni riportate alla testa. Spedita alla Banca dell'Osso e del Tessuto a Careggi, dopo un paio di settimane quando la massa cerebrale rigonfiata dal trauma era regredita, è stata inviata nuovamente all'ospedale di Cisanello per essere rimessa al suo posto. Una delicata tecnica di rimozione e riapplicazione dell'osso che adesso lascia intravedere prospettive di salvezza per la giovane.

Intanto le famiglie dei due ragazzi coinvolti hanno lanciato, tramite la stampa, un appello a chi avesse assistito all'incidente in via dei Pescatori a parlare e testimoniare. Un modo per raccogliere elementi in più alla dinamica.