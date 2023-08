Lavori sul reticolo idraulico a Fucecchio per oltre 220mila euro

Tanti gli interventi effettuati dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno sul reticolo idraulico nel Comune di Fucecchio. «Sono oltre 220mila euro i fondi stanziati per la manutenzione ordinaria e straordinaria sul reticolo – spiega Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno -, finalizzata non solo alla messa in sicurezza ma anche alla tutela e alla fruibilità dei corsi d’acqua del territorio. Si tratta di interventi già ultimati tranne quelli relativi alla manutenzione straordinaria sull’Usciana che si concluderà a fine estate».

Sul canale Usciana infatti, oltre ad essere già stata ripristinata la carrabilità come sul Fosso Cioni e sulla sommità del Fosso F2 e del Fosso Castellare, è previsto un intervento di manutenzione straordinaria. L’opera, per un importo di circa 196mila euro, interesserà le banchine e gli sbocchi dei fossi minori nel tratto a valle di Ponte a Cappiano. La fine dei lavori è prevista tra agosto e settembre 2023.

Scorrendo in rassegna gli interventi, ecco lo scavo sul Fosso Corti, con riprofilatura e rimozione di una strozzatura, e quello sul Fosso F1 e sul Rio del Pannocchino, con relativo ripristino dell’alveo. Sul Rio delle Stanghe sono state pulite le portelle e ripristinati i dissesti locali; ripristinata anche la canaletta di magra sul Canale Vincio. Il Consorzio si è occupato anche di liberare i corsi d’acqua dai rifiuti, sia quelli rinvenuti nell’alveo del Vecchio Fosso della Parte, che quelli sul Rio di Fucecchio (in pertinenza idraulica).

Sono inoltre previsti ulteriori lavori di scavo che, per quel che riguarda il Comune di Fucecchio, interesseranno il Fosso F2 e il Rio Vallebuia (tra i Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi) e saranno realizzati tra l’autunno e la prossima primavera.

«Gli interventi in corso e in parte già realizzati sono importanti per il deflusso delle acque che attraversano il nostro territorio e che confluiscono in Arno – spiega il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli -. Da ciò che quotidianamente vediamo in tv e nei media, il problema di una buona regimazione delle acque è fondamentale per evitare dissesti idrogeologici che possano verificarsi in seguito ad eventi calamitosi. Per questo con il Consorzio, ed in particolare con il presidente Maurizio Ventavoli, negli anni abbiamo programmato e realizzato sul nostro territorio opere apparentemente invisibili agli occhi dei cittadini ma in realtà strategiche per la sicurezza idraulica».

Fonte: Consorzio 4 Basso Valdarno