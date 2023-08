Lotta allo spaccio sulle colline delle Cerbaie, proseguono i controlli delle polizie municipali

"Voglio ringraziare i sindaci dei Comuni di Altopascio, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Ponte Buggianese e dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa coinvolti negli interventi di contrasto allo spaccio sulle colline delle Cerbaie, con i quali sono in prima linea in questa azione coordinata con le Polizie Municipali. Ma è importante sottolineare che l'azione predominante a livello di sicurezza e ordine pubblico deve arrivare dal Governo Meloni. Durante la campagna elettorale i leader del centrodestra hanno promesso misure incisive in quest'ottica, ma la domanda è: ad oggi è stato fatto qualcosa di concreto? O dobbiamo continuare ad attendere invano? Nel frattempo io e i miei colleghi sindaci, insieme alle Polizie Municipali, continuiamo a lavorare uniti e decisi per dare risposte ai cittadini. Ma restiamo in attesa che il Governo realizzi quanto promesso".

Sono le parole con cui il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, accompagna una nuova giornata di controlli che ieri, mercoledì 9 agosto, ha visto impegnate le Polizie Municipali sulle colline delle Cerbaie, nel rispetto delle decisioni assunte in occasione delle riunioni dei Comitati interprovinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'intervento ha permesso agli agenti impegnati nell'uscita di controllare oltre 70 veicoli. Tra questi sono emersi un sequestro di quattro dosi di cocaina, una segnalazione alla Prefettura e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, oltre a varie sanzioni per mancato rispetto del codice della strada.

L'intervento ha visto impegnati 18 agenti, di cui 2 di Altopascio, 3 di Castelfranco di Sotto, 3 di Santa Croce sull'Arno, 2 del Servizio Associato Valdinievole Ovest e 8 dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, a dimostrazione dell'importante collaborazione non solo tra comuni ma anche tra province diverse, per cercare di arginare un fenomeno, quello dello spaccio, sempre più trasversale.

