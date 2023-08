L'Rsu dell'ospedale Careggi denuncia: "Manca personale al pronto soccorso". L'Aoup: "Presto 18 assunzioni"

L'azienda ospedaliero-universitaria di Careggi a Firenze affronta una grave carenza di personale nel suo pronto soccorso (Deas). Nonostante la direzione abbia annunciato l'assunzione di 18 infermieri, la rappresentanza sindacale (Rsu) ha ritenuto che questa misura sia insufficiente, data la carenza evidente e il piano di riduzione triennale del personale a livello regionale.

La Rsu accusa la direzione di priorizzare il risparmio a scapito delle evidenze scientifiche nel rapporto tra operatori e pazienti. La carenza di personale ha un impatto sull'organizzazione e il carico di lavoro, ostacolando la formazione e aumentando lo stress tra il personale.

Inoltre, mancano informazioni chiare sui contingenti minimi di personale necessari in ogni area. La direzione dell'azienda ha dichiarato di aver attivato misure per affrontare il problema, incluso l'assunzione di infermieri a tempo indeterminato e il potenziamento della sicurezza. La direzione esprime apprezzamento per gli sforzi degli operatori del pronto soccorso nonostante le sfide.