Ruba il portafoglio e poi minaccia un ragazzo: in manette 51enne a Pisa

Un cittadino nordafricano 51enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di rapina impropria.

Circa 2 settimane fa un giovane pisano, mentre nottetempo si trovava in compagnia di alcuni conoscenti in piazza dei Cavalieri, aveva subito il furto del portafoglio all'interno del proprio zaino. Appena accortosi del furto aveva ricevuto sul proprio telefono le notifiche dell'utilizzo della propria carta di debito presso lo sportello di un esercizio commerciale in Borgo Largo e pertanto era accorso sul posto, dove nei pressi individuava il soggetto. Il ladro, vistosi scoperto, gettava a terra la carta di debito di proprietà del derubato, lo ha spintonato e lo minacciava di morte con una bottiglia di vetro, per poi darsi alla fuga. Sul posto era accorsa la pattuglia di zona della Squadra Volanti della Questura, che non era riuscita a intercettare il fuggitivo.

I poliziotti hanno avviato le indagini, che in base alla dettagliata descrizione fornita dal giovane, in breve tempo hanno consentito di individuare il ladro, tanto che quest'ultimo è stato successivamente riconosciuto con certezza dalla vittima anche in un apposito album fotografico predisposto a fini investigativi dalla polizia scientifica.