Sagre, cinema, Beat: gli eventi a Empoli non finiscono

Anche la seconda parte del mese di agosto, aspettando settembre e le sue proposte, offrirà a tutti coloro che vorranno coglierle tante occasioni per vivere la città e i suoi luoghi nel segno dell'enogastronomia, della musica e soprattutto del divertimento. L’estate empolese prosegue con eventi da non perdere, con le sagre ma anche con le serate dedicate al Cinema sotto le stelle.

Per quanto riguarda la rassegna “Cinema sotto le stelle”, a cura di Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS in collaborazione con Arci Valdarno Inferiore APS, il prossimo appuntamento, con inizio alle 21.15 e a ingresso gratuito come tutte le date del cartellone, è per domani, venerdì 11 agosto 2023: sulla terrazza sull’Arno (via del Piano della Tinaia, 6) sarà possibile assistere alla proiezione del film “Lasciarsi un giorno a Roma”. Si prosegue venerdì 18 agosto, al Circolo Arci Avis (via Guido Rossa, 1) con “Gli incredibili 2”, lunedì 21 agosto, al Circolo Arci Sant’Andrea (via Senese Romana, 409) con “Corro da te”, mercoledì 23 agosto, in piazza Marchetti nel borgo antico di Pontorme con “Il matrimonio di Rosa” e venerdì 25 agosto, nei giardini adiacenti piazza Arno, a Pagnana con il simpaticissimo “Dumbo”. L'appuntamento finale è per lunedì 28 agosto a Cascine (via De Sanctis) con “Il re leone”.

Parlando di sagre e delizie da leccarsi i baffi al via in agosto, l'appuntamento da non mancare è quello con la Sagra del bombolone al circolo Arci di Casenuove: si comincia il 18 agosto per proseguire fino al 3 settembre, giorno di chiusura il lunedì, con stand gastronomici dedicati al celebre bombolone, tanta musica e spettacoli (info: 0571 929395). Ma agosto in città è anche Beat Festival, di casa al parco di Serravalle dal 24 al 27 agosto e dal 31 agosto al 2 settembre, sette serate di musica arricchite da street food e stand dedicati alla birra artigianale. Il programma dei concerti propone fra gli altri Gabri Ponte Live il 24 agosto, Villabanks, Elea A e altri il 25 agosto e The Struts il 26 agosto. Riflettori sui Santi Francesi e Matteucci e su Cassandra il 27 agosto, mentre il 31 spazio agli Omini, seguiti il primo settembre dal Teenage Dream Party e il 2 dai Franz Ferdinand. Per informazioni su programma e biglietti: www.beatfestival.net.

Per avere maggiori dettagli e per consultare tutto il programma di eventi dell'estate empolese è consigliabile scaricare la guida completa disponibile a questo link.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa