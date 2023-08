Scontro tra due vetture e una moto a Firenze

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti questa mattina alle 7:25 a Firenze in Viale Palmiro Togliatti, per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture e un ciclomotore. I vigili del fuoco hanno estratto l'uomo alla guida del veicolo ribaltato su un fianco e affidato al personale sanitario. Sull'altra vettura soccorsa la donna alla guida dal personale sanitario. Illeso il conducente della moto rimasto in parte sotto la vettura ribaltata.