Simone Frasca dona alla Vallesiana la 'Storia d’Italia per i bambini'

La Storia d’Italia dalle origini agli anni del “Miracolo economico”. Un’opera monumentale in quaranta volumi che si rivolge a un’utenza del tutto particolare: i bambini, che attraverso l’ausilio di numerose illustrazioni vengono accompagnati in un viaggio divertente per conoscere il passato del nostro paese. E’ questo il biglietto da visita della Storia d’Italia Emse, che l’illustratore e coautore Simone Frasca ha voluto donare alla Biblioteca “Vallesiana” di Castelfiorentino.

Protagonisti della Storia d’Italia sono Marco e Giulia, due bambini immaginari della nostra epoca che assieme al nonno guidano i lettori alla scoperta degli episodi, dei luoghi, della vita quotidiana e degli eventi più significativi che in oltre duemila anni hanno scandito la nostra storia: dai primi italiani all’impero romano, dal Medioevo all’età dei Comuni e così via.

I testi sono di Sara Marconi, autrice insieme a Simone Frasca che ha curato le illustrazioni. Le pagine finali sono illustrate dallo studio Jumon, lo stesso che realizza i cartoni animati di Zero Calcare per Netflix.

Simone Frasca è un volto noto a Castelfiorentino, avendo collaborato in passato a diversi laboratori e incontri con i giovanissimi utenti della “Vallesiana”, alla quale si sente molto legato.

“Siamo molto grati a Simone Frasca per questo bellissimo gesto – osserva il Vicesindaco con delega alla Cultura, Claudia Centi – sia perché onora quel rapporto di stima reciproca che si è venuto a creare con la nostra comunità e in modo particolare con la Biblioteca “Vallesiana”, sia perché si tratta di uno strumento prezioso per diffondere la passione per la storia tra le nuove generazioni. Ne faremo sicuramente un buon uso”.

Piano dell’opera:

1° Volume: I primi italiani – 25/08/22

2° Volume: La fondazione di Roma – 08/09/22

3° Volume: I sette re di Roma (meno uno) – 22/09/22

4° Volume: Gli etruschi, un popolo misterioso – 06/10/22

5° Volume: La Magna Grecia – 13/10/22

6° Volume: Roma conquista il Mediterraneo – 20/10/22

7° Volume: Giulio Cesare. Veni, vidi e (quasi) vici – 27/10/22

8° Volume: Lo splendore dell’impero romano – 03/11/22

9° Volume: Pompei, Ercolano e quel sornione del Vesuvio – 10/11/22

10° Volume: La fine dell’impero romano – 17/11/22

11° Volume: La vita nell’antica Roma – 24/11/22

12° Volume: Arrivano i barbari! – 01/12/22

13° Volume: Longobardi, bizantini e altri ancora – 08/12/22

14° Volume: L’età carolingia – 15/12/22

15° Volume: Benedetto e Francesco. I campioni della fede – 22/12/22

16° Volume: Arabi e normanni: destinazione sud – 29/12/22

17° Volume: Le lotte tra Papato e impero – 05/01/23

18° Volume: Le crociate – 12/01/23

19° Volume: L’Italia dei comuni – 19/01/23

20° Volume: Le Repubbliche Marinare – 26/01/23

21° Volume: Federico II, lo stupore del mondo – 02/02/23

22° Volume: Il sud conteso tra angioini e aragonesi – 09/02/23

23° Volume: Arriva la peste! – 16/02/23

24° Volume: La vita nel medioevo – 23/02/23

25° Volume: L’Italia delle signorie – 02/03/23

26° Volume: Il Rinascimento – 09/03/23

27° Volume: Le guerre del XVI secolo – 16/03/23

28° Volume: La dominazione spagnola – 23/03/23

29° Volume: Galileo Galilei e la rivoluzione scientifica – 30/03/23

30° Volume: La dominazione austriaca – 06/04/23

31° Volume: Il secolo dei lumi – 13/04/23

32° Volume: Il Regno di Sardegna e dei Savoia – 20/04/23

33° Volume: L’Italia napoleonica – 27/04/23

34° Volume: Il Risorgimento. Carboneria e società segrete – 04/05/23

35° Volume: L’Unità d’Italia – 11/05/23

36° Volume: L’espansione coloniale – 18/05/23

37° Volume: La Prima Guerra Mondiale – 25/05/23

38° Volume: Il fascismo e la Seconda Guerra Mondiale – 01/06/23

39° Volume: La nascita della Repubblica italiana – 08/06/23

40° Volume: L’Italia del boom economico – 15/06/23

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa