Abc, Under 19 Gold: ecco Calvisi e Fabrizzi

Dopo i tre innesti classe 2008/2009, il settore giovanile dell’Abc Castelfiorentino si appresta ad accogliere altri due importanti prospetti che andranno a rinforzare il gruppo Under 19 Gold di coach Alessandro Gemmi. Si tratta dell’esterno Giulio Fabrizzi e dell’ala Lorenzo Calvisi, entrambi classe 2005, che porteranno qualità e fisicità alla formazione gialloblu.

Per Giulio si tratta di un graditissimo ritorno. Castellano doc, nato e cresciuto in maglia Abc, con cui ha svolto tutto il minibasket ed ha intrapreso il percorso nel settore giovanile, nella stagione 2019/2020 è approdato in prestito alla Virtus Siena, in cui è rimasto per due campionati. Da qui, nel 2021, il passaggio sempre in prestito al Biancorosso Empoli, dove ha militato nelle ultime due stagioni proseguendo il percorso di crescita fino ad oggi, e al ritorno nella sua Castelfiorentino.

Lorenzo, invece, rappresenta una vera e propria new entry. Cresciuto cestisticamente tra le fila del Biancorosso Empoli, la scorsa stagione ha vestito la maglia del Jokers Basket salvo poi, a fine campionato, decidere di avvicinarsi all’ambiente castellano. Così, con il nulla osta della società fiorentina, Lorenzo ha svolto al PalaBetti gli ultimi mesi prima della sosta estiva, mesi che gli hanno permesso di prendere confidenza con l’ambiente gialloblu e con i nuovi compagni, fino alla decisione di vestire la maglia Abc nella prossima stagione sportiva.

Fonte: Abc - Ufficio stampa