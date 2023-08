Allerta caldo a Firenze, fino a 37 gradi nel weekend

Nuova allerta caldo a Firenze. Per domani è stato diramato il codice giallo, per domenica 13 agosto è previsto quello arancione. Oggi la temperatura massima percepita sarà di 34 gradi, domani di 36 e domenica di 37 gradi. Sono queste le novità contenute nel nuovo bollettino elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale (Ssr) del Lazio, che assegna un bollino indicativo del rischio.

Il codice arancione segnala temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare per i più fragili, ovvero anziani, bambini e persone con malattie croniche; il giallo indica pre-allerta, per condizioni meteorologiche che possono precedere un'ondata di calore.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa