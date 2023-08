Cascine, i cani antidroga recuperano 170 grammi di stupefacenti

Doppio ritrovamento per il nucleo cinofilo della Polizia Municipale. Mercoledì mattina Viola e Sirio in due distinte operazioni hanno rinvenuto complessivamente oltre 170 grammi di sostanze stupefacenti. La cagnetta è entrata in azione in zona Fortezza segnalando agli agenti la presenza di droga lungo la pista ciclabile di viale Strozzi lato rampa Spadolini. Nascosti sono stati trovati due frammenti di hashish del peso di poco più di 147 grammi. Sirio invece si è reso protagonista di un ritrovamento nel Parco delle Cascine, in zona viale degli Olmi, di due involucri di pellicola trasparente contenenti oltre 23 grammi di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana). La droga è stata sequestrata e sarà utilizzata per l’addestramento dei cani del nucleo cinofilo.