Cerbaie, Forza Italia replica: "Uscite di Spinelli fuori luogo"

Dispiace dover replicare di nuovo alle accuse faziose e destabilizzanti del sindaco Alessio Spinelli rivolte all’attuale governo inerenti il contrasto al fenomeno dello spaccio della droga nelle Cerbaie. Dispiace perché a nostro giudizio la politica locale deve fare quadrato per fronteggiare questa piaga, e le uscite fuori luogo del nostro primo cittadino altro non fanno che farci scontrare gli uni contro gli altri con i relativi vantaggi a favore dei mercanti di morte che ormai hanno preso possesso dei nostri territori.

La nostra sensazione invece e che l’attuale governo insediatosi da meno di un anno sta facendo molto di più di quanto fatto da lui e dal “suo governo” dal 2015 od oggi, quando il sottoscritto per primo ha sollevato la questione in consiglio comunale difronte alle ilarità dei consiglieri di maggioranza. Noi crediamo che il compito di un sindaco sia invece quello di compattarsi con le forze politiche, le associazioni ed i comitati che hanno a cuore il contrasto al fenomeno della droga per far tornare le Cerbaie quelle che erano un tempo.

In particolare dando attuazione alla volontà espressa in consiglio comunale dalle forze politiche che rappresentano i cittadini, come ad esempio la delibera con la quale a settembre dello scorso anno gli è stato chiesto di impegnarsi su determinate questione come ad esempio la ZTL nelle strade delle Cerbaie, le modifiche al regolamento di polizia urbana per la pulizia dei terreni, il taglio della vegetazione lungo i sentieri dell’area faunistica, l'operazione strade sicure e tanto altro ancora, .

Quello che ci appare evidente è invece che il governo la sua parte la sta facendo, pensiamo che Spinelli sia a conoscenza che i Prefetti che fanno parte del Comitato Interprovinciale che coordinano le attività di prevenzione e repressione delle forze dell’ordine alle Cerbaie sono i rappresentati del governo nei territori provinciali, e quindi parlare di assenza del governo solo propaganda politica, tra l’altro, anche mal fatta, e soprattutto fuori luogo. Apprezziamo il lavoro svolto dalla nostra polizia municipale e dalle altre dei comuni confinanti che lo stesso sindaco più volte ha elogiato.

Auspichiamo però che smetta di strumentalizzare la polizia municipale allo scopo di ricavarne visibilità e si concentri invece sull’emanazione di quei provvedimenti amministrativi di sua competenza che nella prima riunione del Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica e prima ancora dal consiglio comunale di settembre 2022, gli sono stati assegnati, e dei quali a distanza di quasi un anno non vediamo traccia, e gli lanciamo un messaggio, “se hai coraggio mostra ai cittadini in un Consiglio Aperto, di aver fatto tutto quanto chiesto dal consiglio con la dovuta documentazione”

Simone Testai e Sabrina Ramello, Forza Italia Fucecchio