Cinema sotto le stelle a Calci

Dopo gli eventi di giugno e luglio, con Certosa Festival, Monte Pisano Art Festival e Musicastrada, e la tradizionale Fiera di Sant’Ermolao ad inizio Agosto, l’estate in Valgraziosa prosegue con il Cinema Sotto le Stelle, in attesa di ulteriori eventi a Settembre.

Su iniziativa dell’amministrazione comunale, dal 16 al 30 Agosto sono in programma cinque proiezioni gratuite (inizio alle ore 21,15) per lo più pensate per i più piccoli, nello spazio adiacente al palazzo comunale, in piazza Garibaldi.

Il primo appuntamento, mercoledì 16, è con il film di animazione della Dreamworks “Spirit, il ribelle”. A seguire, venerdì 18, la commedia sentimentale “Corro da te” del regista Riccardo Milani, con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone e Piera Degli Esposti, mentre mercoledì 23 l’appuntamento sarà con l’avventura e la fantascienza di “Jurassic World, il dominio”.

Venerdì 25 è poi previsto un omaggio a Francesco Nuti con la proiezione di “Il signor quindici palle”. Mercoledì 30 Agosto chiuderà la rassegna un altro film di animazione della Dreamworks, “Il piccolo yeti”.

"Un sentito grazie al lavoro degli uffici comunali – così Anna Lupetti, assessora alla cultura - che hanno consentito la realizzazione di questo ciclo di proiezioni. Abbiamo dedicato una serata a Francesco Nuti, che nei suoi film ha saputo cogliere in chiave toscana caratteri, pregi, virtù e debolezze delle persone comuni e che forse, negli ultimi anni della sua vita e soprattutto dopo la sua recente scomparsa, non è stato celebrato come avrebbe meritato”.

"Siamo orgogliosi - conclude il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - che anche quest’anno, come da innovazione introdotta dalla nostra Giunta, possiamo offrire una rassegna cinematografica che, di fatto, collega i numerosissimi eventi estivi - che hanno fatto già registrare un grande successo di pubblico con un'offerta culturale e musicale variegata e di rilievo -, con quelli del Settembre. Per il Comune si tratta di impegni anche economici importanti ma che vale la pena sostenere, per far trovare a paesani e turisti una ricca offerta sul territorio".

Fonte: Comune di Calci - Ufficio Stampa