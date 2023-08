Cinque ladri tentano furto in azienda, arrestato 40enne a Prato

Un 40enne di origini cinesi, non in regola con il permesso di soggiorno, è stato sorpreso nella notte mentre tentava di introdursi in un'azienda a Prato per rubare, in compagnia di quattro complici.

In via Roma, in una zona dove hanno sede alcune aziende, gli agenti di una pattuglia hanno notato un gruppo di cinque uomini intenti ad armeggiare nei pressi di un fabbricato. Vistisi scoperti, i ladri hanno tentato la fuga ma il 40enne è stato bloccato dai poliziotti, i quali hanno rinvenuto sul posto una pala.