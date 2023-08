Convento degli Agostiniani, ok al progetto per i lavori di adeguamento

È stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi di adeguamento della climatizzazione e alla normativa antincendio dell'ex Convento degli Agostiniani. I lavori, per i quali è previsto un investimento da 400mila euro, permetteranno fra l'altro di dotare i locali di un nuovo impianto di climatizzazione invernale ed estivo, completando di fatto la struttura per l'utilizzo dei locali della biblioteca. L'obiettivo dell'amministrazione è ridurre al minimo i tempi del cantiere così da restituire gli spazi adeguati dal punto di vista della climatizzazione e della normativa antincendio alle attività della biblioteca: l'apertura del cantiere è prevista nel mese di settembre.

"Siamo all’ultima fase del progetto di recupero e valorizzazione del complesso Agostiniani e biblioteca - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Era dalla fine degli anni 80, quando il Sindaco Varis Rossi promise l’opera di recupero del convento e del Cenacolo, che l’amministrazione comunale non interveniva in modo così importante su quel pezzo di patrimonio pubblico della città. Abbiamo prima completato il complesso restauro e la messa in sicurezza dell’ala antica della biblioteca, adesso completiamo l’intervento sull’altra parte che avrà una sezione interamente dedicata all’accessibilità della lettura per qualunque tipo di disabilità. Gli spazi invece dedicati a bambini e ragazzi saranno trasferiti nel nuovo Palazzo Leggenda, l'ex convitto di piazza del Popolo. E infine si aprirà una nuova piazza tra via Leonardo Da Vinci e la biblioteca. Una piazza di relazione e di incontro che contribuirà a far diventare ancora di più la biblioteca il fulcro delle politiche culturali e di socializzazione della città".

L'intervento di climatizzazione interesserà fra l'altro al piano terra il Cenacolo degli Agostiniani, al primo piano la sala di lettura e i loggiati e, al secondo piano, l'area uffici. Indicativamente saranno interessati 15 locali per un totale di circa 300 mq di superficie. Saranno installate trenta unità interne per la climatizzazione. I lavori relativi all'adeguamento alla normativa antincendio riguarderanno tutto il complesso, dal piano terra al terzo piano. Saranno installati fra l'altro undici idranti DN 45 e ventitré estintori a polvere.

Queste opere rientrano nei lavori di completamento del restauro del complesso edilizio dell'ex Convento degli Agostiniani e della biblioteca comunale "Renato Fucini". Tra le azioni già in corso, c'è il recupero della facciata che guarda il cortile della biblioteca, per un investimento di circa 90mila euro: i lavori si stanno svolgendo nel pieno rispetto del cronoprogramma iniziale e, dopo la pausa estiva del cantiere, riprenderanno a settembre. Nel maggio 2022, c'è stata la certificazione della completa esecuzione delle opere di consolidamento e restauro della biblioteca, nel mese di agosto si è concluso l'appalto e, nel giugno 2023, concluse le fasi di verifica di aggiudicazione dei lavori, è stato avviato il cantiere la cui conclusione è prevista nel mese di ottobre.

Al termine dei lavori di recupero della facciata, prenderà quindi il via il recupero del cortile della biblioteca lato via Leonardo da Vinci, che si inserisce e chiude il grande intervento di rigenerazione urbana Hope che, dal 2016, sta modificando il centro storico della città. I lavori sono già stati aggiudicati. La corte della biblioteca entrerà a far parte della riqualificazione degli spazi aperti che attraversano e collegano i tre complessi architettonici ex SerT in piazza 24 Luglio, ex Ospedale San Giuseppe ed ex convento degli Agostiniani che, recuperati e messi in comunicazione fra loro, rappresentano un forte catalizzatore per la rigenerazione di questa porzione di centro storico. Lo scopo del progetto è recuperare questo spazio di accesso secondario all’edificio, renderlo accessibile tramite abbattimento delle barriere architettoniche e vivibile con inserimento di spazi a verde ed elementi di arredo: sarà demolito il muro esistente su via Da Vinci, saranno rimossi cancello e ringhiera e saranno realizzate fra l'altro nuova pavimentazione e aiuole con inserimento di alberi ed erbe aromatiche tipiche locali, con un nuovo impianto per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, impianti di illuminazione e di irrigazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa