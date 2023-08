Cordone (Lega) sulle prossime amministrative: "Prima il programma, poi la scelta del candidato"

In vista delle elezioni amministrative del 2024, interviene con una nota che riportiamo di seguito, il segretario comunale della Lega Fucecchio e vicesegretario provinciale di Firenze, Marco Cordone.

"Dopo il Congresso della Ricostruzione dello scorso anno 2022 che mi ha eletto Segretario, ad oggi, soprattutto grazie ad un'intensa attività dei militanti sul territorio, la Lega a Fucecchio ha più che raddoppiato i propri iscritti e la Sezione locale del Carroccio è diventata in assoluto, una delle più forti della Provincia Metropolitana di Firenze e senza presunzione, anche oltre; C'è una grande armonia tra tutti. In Consiglio comunale abbiamo fatto un'opposizione intransigente ma costruttiva, basti ricordare il nostro netto contrasto con la relativa raccolta di firme contro la TARIC (LA TARI CON L'IVA) e una parte del nostro programma che dopo la pausa estiva porteremo alla discussione con i nostri alleati, è già scritto ed bene qui, ricordarlo: 1) più sicurezza sul territorio, con l'organico della Polizia Municipale aumentato almeno a 18 unità; vogliamo portare un contingente di militari dell'operazione Strade Sicure nelle colline delle Cerbaie per eliminare lo spazio della droga (mia proposta in Commissione sicurezza del 9 settembre 2022); 2) Grande rispetto dell'Ambiente ed il verde attrezzato (siamo purtroppo ancora in attesa dell' installazione di Eco compattatori nonostante il Consiglio Comunale abbia approvato 4 anni fa una nostra mozione specifica all' unanimità) ed occorre una manutenzione adeguata dei giochi per bambini, da noi più volte sollecitata; 3) per combattere il tentativo di degrado di piazza Montanelli, la porta del nostro centro storico (si veda le boccette di Metadone trovate presso l'ingresso di una bottega storica e le tante pallonate quotidiane per cui abbiamo proposto un semplice impianto per giocare a pallone presso i vicini giardini Bombici); 4) rifacimento dell'impianto di atletica leggera e degli spogliatoi dello Stadio Filippo Corsini per cui abbiamo sostenuto il finanziamento Regionale, grande attenzione ai cosiddetti impianti minori, necessari allo Sport amatoriale, proposta di realizzazione di un semplice pallaio per il gioco delle bocce; 5) dato che il Comune partecipa ai tavoli regionali sulle crisi aziendali, proponiamo una adeguata informativa a tutto il Consiglio Comunale (si veda le nostre interrogazioni sull'azienda Factory S.r.l.); 6) viabilità ed infrastrutture connesse, con attenzione alla gestione degli impianti semaforici, ricordando il nostro impegno per la realizzazione della rotonda di via sotto la Valle. Inoltre, grazie ad un ottimo lavoro istituzionale anche del nostro rappresentante in AICCRE, abbiamo portato il nostro contributo affinché Fucecchio ottenesse un finanziamento regionale per i gemellaggi".

Poi Cordone riprende il ragionamento iniziale e continua: "Dopo il grande exploit del 2019 e innegabile che la Lega abbia subito una forte flessione nei consensi, sicuramente dovuta al suo impegno forte e costante nei vari Governi della Repubblica italiana che si sono susseguiti dal 2018 in poi, impegno per salvare il Paese e non lasciarlo in mano solo alle Sinistre. Riboccandoci le maniche, siamo ripartiti dall'8% circa delle Politiche 2022 ed ora siamo in risalita (i sondaggi lo confermano anche se, non si fa politica con i sondaggi), grazie soprattutto all'impegno del nostro Segretario Federale Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture che sta lavorando molto bene e con grande dinamismo e correttezza nei confronti di tutta la Coalizione di Governo. Sulla base di ciò, ribadiamo la nostra lealtà nei confronti dei nostri alleati, Fratelli d'Italia e Forza Italia che però deve essere reciproca e sottolineiamo che prima di fare i nomi di potenziali candidati al Sindaco, si debba elaborare un programma ed in virtù del programma, scegliere il Candidato più appropriato. Saremo costruttivi e ben disposti verso altre possibili Candidature, tenendo presente che sia positivo e giusto che si sappia (nel rispetto di tutti i leghisti), che il Direttivo e la Segreteria locale della Lega, il loro Candidato l'hanno scelto in apposite riunioni e questo Candidato che è stato confermato al Segretario Provinciale di Firenze Federico Bussolin, si identifica nella mia persona, ricca di un curriculum di ventennale esperienza di Consigliere Comunale, Consigliere Provinciale di Firenze e attualmente anche Consigliere Nazionale ANCI, senza trascurare il grande risultato ottenuto nelle Regionali del 2015 con 2.350 preferenze (il più votato di tutto il Centrodestra). Inoltre, da Segretario locale e Vicesegretario Provinciale di Firenze, ribadisco la grande importanza che per la Lega avranno le Elezioni Europee del prossimo anno e stiamo lavorando già con il Segretario Provinciale, Federico Bussolin, per la riconferma dell'On.Susanna Ceccardi al Parlamento Europeo perché c'è bisogno di una svolta a Fucecchio ma anche in Europa, dove si vota con il sistema proporzionale e per noi, la città dove è nato Idro Montanelli, è un Comune toscano italiano ed europeo e le sue peculiarità' andranno valorizzate di più, visto che la Toscana con le sue grandi Vie, la Via Francigena, la Via Romea Strata e la Via degli Etruschi, tutti cammini che passano da Fucecchio, è terra da sempre portatrice dei grandi valori fondanti dell'Europa".