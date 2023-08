Covid, finisce l'isolamento di 5 giorni per i positivi

Nuove regole per i positivi da Covid-19. È stato pubblicato ieri, 10 agosto, in Gazzetta ufficiale il decreto legge numero 105 approvato dal governo. Chi contrae l’infezione e risulta positivo al tampone non ha più l’obbligo di isolamento per cinque giorni com’era fino ad oggi e di conseguenza viene anche meno il divieto di muoversi dalla propria abitazione o dimora.

Viene abrogata per chi ha avuto contatti con persone positive l’autosorveglianza e l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso o in presenza di assembramenti.

La Regione invierà oggi una circolare informativa alle aziende sanitarie.