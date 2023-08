Detiene illegalmente 37 testuggini di terra, denunciato

Trentasette testuggini di terra in un appartamento a Firenze, tutte detenute illegalmente. Si tratta di esemplari di Testudo Hermanni scoperti dai carabinieri di Firenze durante una normale verifica. È emerso che il proprietario aveva presentato la denuncia di due soli esemplari di Testudo Graeca, non presenti all’atto del controllo, mentre per le tartarughe Testudo Hermanni non è stato presentato alcun documento che attestasse la legale detenzione. La persona è stata denunciata perché deteneva, senza la prescritta documentazione, animali protetti, così come previsto dalla legge che disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.