Ecotappa a Pistoia, occasione per conferire rifiuti RAEE

– Un servizio al cittadino supportato dagli Ispettori ambientali, pronti ad agevolare il conferimento dei rifiuti, rispondere a domande e richieste, controllare l’utilizzo della struttura: queste le novità dell’Ecotappa di Alia Servizi Ambientali, ubicata in via Porta Nuova, presso il negozio Esselunga di Pistoia.

La struttura, nata per semplificare il conferimento di tutti quei piccoli rifiuti che non possono essere gestiti con la raccolta domestica quotidiana (sia essa porta a porta oppure a cassonetto), è ubicata all’esterno del supermercato ed è sempre accessibile in orario di apertura.

Gli utenti di Pistoia possono conferire, gratuitamente, all’Ecotappa: piccoli RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come telefonini, radioline, sveglie, etc.. di dimensioni inferiori a 25 cm), lampade a basso consumo e tubi al neon (dimensioni massime consentite: 37x15 cm), pile esauste, toner e cartucce per stampanti, farmaci scaduti, bombolette spray e gli oli esausti vegetali, rifiuti molto impattanti sull’ambiente. Il conferimento errato degli oli (di frittura, di conservazione cibi, condimento, etc..) negli scarichi delle cucine, infatti, oltre a danneggiare le fognature inquina le falde acquifere e il mare. È fondamentale, quindi, il loro corretto conferimento ed avvio a riciclo.

Al fine di agevolare i cittadini nel suo utilizzo e garantire il decoro dell’area, Alia di concerto con l’Amministrazione comunale, ha predisposto un presidio giornaliero degli ispettori ambientali, a disposizione per ogni informazione sulla corretta differenziazione dei rifiuti e conferimento.

Questo servizio sul territorio si aggiunge agli Ecocentri di Montale (“Maciste” in via W. Tobagi) e di Pistoia (in via Toscana) ed ai 5 Ecofurgoni attivi ogni settimana in corrispondenza dei mercati: ogni 2° e 4° martedì in località Le Piastre e Pracchia, ogni giovedì in p.zza Nelson Mandela, il venerdì in località Bottegone, ogni mercoledì e sabato in p.zza San Francesco. Alia ricorda che i cittadini possono conferire presso i mezzi mobili attrezzati: oli vegetali esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori etc) e farmaci scaduti.