Esce col cane e scompare, ritrovato ottantenne a Principina

Era scomparso da casa assieme al cagnolino, mancava da quasi ventiquattro ore, ma è stato ritrovato. Lieto fine per un ottantenne di Principina a Mare (Grosseto), che si è allontanato da casa nel mattino del 10 agosto ed è stato ritrovato nella notte. Era uscito col cane e aveva detto alla moglie che avrebbe fatto un giro intorno alla propria abitazione ma non è tornato. Dopo le 14 è stato lanciato l'allarme, sono intervenuti i carabinieri assieme ai vigili del fuoco. Una squadra di vigili del fuoco di Grosseto lo ha rintracciato, l'ottantenne pare in buone condizioni fisiche. È stato accompagnato all'ambulanza posizionata presso il PCA (Posto di Comando Avanzato), per le verifiche sanitarie del caso. Il ritrovamento è stato effettuato a La Trappola, nella zona compresa tra la strada provinciale e il litorale.