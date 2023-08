Fuochi d'artificio, musei e shopping: cosa fare in Toscana a Ferragosto

Si avvicina la festa per eccellenza dell'estate. Ma "cosa fare a Ferragosto?" Per chi non si troverà in vacanza al mare, e neanche in montagna, qui può trovare qualche consiglio su dove fare un bel bagno, compreso di gita nella natura. E per chi rimarrà in città, di seguito riportiamo una serie di eventi per trascorrere il weekend fino a questo 15 agosto 2023!

Un Ferragosto... all'insegna della cultura

In tutta la Toscana. Lunedì 14 e martedì 15 agosto 2023 gran parte dei musei, aree archeologiche, parchi e ville medicee della Direzione regionale musei della Toscana saranno aperti insieme ai tanti musei statali diffusi in tutto il territorio nazionale - Qui l'elenco dei luoghi aperti.

A Firenze aperti i Musei Civici: oltre al Museo di Palazzo Vecchio e alla Torre d’Arnolfo saranno aperti al pubblico il Museo Novecento, il Complesso di Santa Maria Novella, la Torre della Zecca e il Forte Belvedere, che ospita la mostra Nico Vascellari: Melma, una raccolta di opere realizzate ad hoc per gli spazi fiorentini: video, sculture, collage, installazioni che indagano la relazione tra uomo e natura, intrecciando la dimensione personale dell’artista con quella collettiva. Si potranno dunque visitare i Musei Civici ai seguenti orari: il Museo di Palazzo Vecchio dalle 9 alle 19, il Museo Novecento dalle 11 alle 20, il Forte Belvedere dalle 10 alle 20, il Complesso di Santa Maria Novella dalle 9:30 alle 17,30. Per chi ne volesse approfittarne, la Torre della Zecca, in piazza Piave, sarà aperta tutto il pomeriggio dalle 17 alle 20 con visite ogni mezz’ora.

Diverse le attività proposte nei musei cittadini da MUS.E in occasione della giornata di Ferragosto. A Palazzo Vecchio, oltre alle tradizionali visite guidate al museo (destinate a giovani e adulti alle 10:30, 12, 15 e 16:30) alle 10:15 e alle 11:45 spazio a Vita di Corte (per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni) che permetterà non solo di ammirare lo splendore di quella che un tempo fu residenza del duca Cosimo I de Medici, di sua moglie Eleonora de Toledo e dei loro undici figli, ma anche immaginare i sontuosi banchetti nella Sala Grande e i terrazzi fioriti come giardini e immergersi nella vita quotidiana dei piccoli principi. In programma visite guidate per giovani e adulti anche al Complesso di Santa Maria Novella (alle 10 e alle 11:30) e al Museo Novecento (alle 15 e alle 16:30) dove sono in programma visite guidate alle mostre in corso Lucio Fontana. L’origine du monde, testimonianza dell’indagine dell’artista sulla materia, sulla vita e sul cosmo, The Messages of Gravity di Luca Pozzi e Y.Z. Kami. Light, Gaze, Presence.

Il 15 si passa anche ai Musei del Bargello: accessibili il museo nazionale e Palazzo Davanzati - Qui tutti i dettagli.

Largo al Ferragosto all'insegna della cultura anche nell'Empolese Valdelsa. A Montelupo Fiorentino aperto il Museo della Ceramica, mentre a Empoli sono pronti ad accogliere i visitatori il Museo del Vetro e il Museo della Collegiata di Sant'Andrea.

Prato rende omaggio a uno dei suoi figli più amati, Francesco Nuti, nel giorno di Ferragosto, con la proiezione del film “ Tutta colpa del paradiso” che si terrà martedì 15 agosto, alle ore 21.30, all’arena cinematografica allestita nel Castello dell’Imperatore.

Palazzo Pretorio, Prato

Per quanto riguarda invece i musei, sono tre – oltre al Castello dell’Imperatore – quelli aperti martedì 15 agosto 2023. Il Museo di Palazzo Pretorio sarà aperto dalle ore 10:30 alle 18:30 e, straordinariamente, anche in notturna e gratuitamente dalle ore 21:00 alle ore 24:00 (ultimo ingresso ore 23:30). Aperta anche la Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato con ingresso libero e orario continuato 10:30-19:00. All’interno della Palazzo del gruppo Intesa Sanpaolo, è possibile visitare gratuitamente capolavori di Caravaggio, Giovanni Bellini, Filippo Lippi, Puccio di Simone, alcune opere del Cinque-Seicento di area fiorentina e le sculture di Lorenzo Bartolini. Aperto anche il Mueso del Tessuto con orario 10:00-15:00 che ospita anche la mostra “Kimono – riflessi d’arte tra Giappone e Occidente”. Visitabile infine anche il Castello dell’Imperatore, orario 10:00-13:00/ 16:00-20:00.

Cene, fuochi d'artificio e shopping sotto le stelle

Fuochi d'artificio in Mugello. Torna sulle acque del Lago di Bilancino il grande spettacolo dei fuochi d'artificio. L’evento, realizzato dal Comune di Barberino in collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, prevederà uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della Punta dell’Andolaccio che si attiveranno a partire dalle 22.45. Come sempre è raccomandata massima attenzione nell’evitare di sostare in auto dove non consentito per non creare intralci alla circolazione, che possono rappresentare un problema di ordine pubblico in caso di emergenze.

Pisa. A Tirrenia sabato 12 agosto è il momento dello shopping sotto le stelle con un mercato straordinario all'aperto, in piazza dei Fiori e in piazza Belvedere a partire dalle ore 17, organizzato e promosso dalla Fiva Confcommercio e Confcommercio Provincia di Pisa. Presenti 50 banchi tra abbigliamento, calzature, accessori, ma anche lampredotto, zucchero filato e tante altre sorprese, fino alla mezzanotte.

Vicopisano (foto Pamela Doretti)

Vicopisano si veste a festa. Al via il 14 agosto con l'aperi-pool alla Piscina comunale di Uliveto Terme, in via Provinciale Vicarese 128, prenotazioni entro il 13, una serata all'insegna del divertimento per adulti e bambini. Il 15 agosto, come ogni giorno, sarà aperta dalle 9:30 alle 19:30 con tutte le sue attrattive: Informazioni e prenotazioni: 347.6530609. Il 15 agosto apertura straordinaria del Complesso Monumentale di Filippo Brunelleschi e della Torre dell'Orologio, nel borgo Bandiera Arancione di Vicopisano, Per Torre del Soccorso, Camminamento e Torre dell'Orologio, gestiti dalla Cooperativa Capitolium, questi sono gli orari ferragostani: dalle 18:00 alle 22:00 (prenotazioni sul sito coopcapitolium.it), biglietteria nella Torre del Soccorso (informazioni: info@coopcapitolium.it, nel resto del mese i monumenti sono aperti il sabato dalle 18:00 alle 22:00 e la domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 18:00 alle 22:00, con possibilità di aperture extra per gruppi, scrivendo alla mail indicata). Per Rocca del Brunelleschi, Palazzo Pretorio, Museo dei reperti di San Michele alla Verruca, antiche prigioni e archivio storico (gestiti dal Gruppo Culturale Ippolito Rosellini) l'orario del Ferragosto è quello di ogni domenica del mese: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00. Per informazioni: 050551285 e grupporosellini@yahoo.it. Biglietteria a Palazzo Pretorio. Prosegue, nello spazio sagre del campo sportivo Giuliano Taccola di Uliveto Terme, la Festa del pesce e dello sport, tutte le sere dalle 19. Oltre ai sentieri del Monte Pisano, che aspettano gli escursionisti, c'è anche la possibilità di tour guidati del borgo di Vicopisano per gruppi: 050/796581, turismo@comune.vicopisano.pi.it.

Montecatini Terme. Torna la cena degli albergatori sotto le stelle, giunta alla sua 40esima edizione. L'appuntamento in via Cavallotti resta un must, con un format quasi invariato dagli anni 80: tavoli apparecchiati in strada, musica itinerante dal vivo quest'anno con Sbanda 78 e poi ancora proposte pittoriche.

Pietrasanta. Sabato 12 agosto in piazza XXIV Maggio a Tonfano torna dalle 10 alle 23 lo "Shopping d'estate", mercatino di prodotti artigianali. Alle 17,30 presso i giardini di via Bernini, in località Africa, sarà presentata la scultura di Anat Golandski "The Storm is Trasformed in Joy"; alle 18,30 in sala delle Grasce la stessa scultrice e il fotografo Emmanuel Schen presenteranno la loro mostra "Equilibrio Emotivo", con una performance esclusiva loro dedicata dall'artista Federico Barsanti, alias Signora Porzia. Alle 18,30 al Caffè della Versiliana sarà ospite il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, mentre per i più piccoli colorati laboratori allo "Spazio bambini". Alle 21,30 nel salone dell'Annunziata, la conferenza del professor Stefano De Martino su "Le vie del mediterraneo. Il viaggio di un’imbarcazione di 3300 anni fa", in collaborazione con l’Istituto Storico Lucchese – Sezione Versilia Storica. Domenica 13 agosto alle 18,30 l’incontro "Cenacolo Artom" con Lamberto Frescobaldi presidente Marchesi de’ Frescobaldi e Unione Italiana Vini al Caffè di Romano Battaglia e giochi e laboratori per i bambini nello spazio dedicato. Alle 21,30 il Teatro Grande della Versiliana ospiterà il concerto di Massimo Ranieri "Tutti i sogni ancora in volo" (ingresso a pagamento). Alle 22, al Giardino Barsanti, lo spettacolo teatrale "La sparanoia" (ingresso a pagamento). Fra centro storico e Marina, infine, proseguono le mostre "Vanitas" nella sala del San Leone; "Flowers for Future", a palazzo comunale, in piazza Matteotti; "Exploring the Ego of Times" a Palazzo Moroni; "I'll be back soon", all'interno del Battistero del Duomo di San Martino; "La mia Guernika", murale di Tano Pisano in via Sant'Agostino; "Omaggio agli artigiani" a Tonfano, da via Versilia alla sommità del pontile e "Fragilità", la grande mostra estiva firmata da Bernard Bezzina con installazioni in piazza Duomo e Carducci, nella chiesa e nelle sale del Chiostro di Sant'Agostino.

