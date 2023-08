Festa del vino di Montecarlo, il programma della 55esima edizione

Dal 31 agosto al 10 settembre torna il tradizionale evento nell’antico borgo di Montecarlo di Lucca, ricco di bellezze artistiche e paesaggistiche, eccellenze culturali e secolari tradizioni storiche. Tutti i giorni sono previsti spettacoli musicali e popolari, degustazione di vini e prodotti locali, spazi espositivi, mostre culturali e di pittura, stand gastronomici. Immancabili le “anime” della Festa: gli stand enogastronomici in Piazza d'Armi, la “Degustazione sotto le stelle” in Piazza Garibaldi e il Salotto del Vino e del Verde, luogo di incontro tra la cucina tradizionale innovativa e il mondo vitivinicolo montecarlese, all’Istituto Pellegrini Carmignani.

Tra le novità già annunciate: la mostra “L’Arte incontra il Vino”, allestita presso l’ex Chiesa della Misericordia, dove verranno esposte le opere degli artisti selezionati dal maestro Roberto Pasquinelli, curatore della mostra. All’insegna della tradizione, si terranno: la sfilata del corteo storico, organizzato dal Gruppo Storico Montecarlese, l’esibizione della Filarmonica G. Puccini di Montecarlo, che accompagnerà il pubblico con la sua musica e l’8 settembre alle ore 21:00 la rituale celebrazione dedicata alla Madonna del Soccorso, la cui preziosa immagine affrescata è conservata nella Cappella Santuario della Collegiata di Montecarlo, con la processione aux flambeaux lungo le vie del centro storico, presieduta da Don Lorenzo Battioli.

Il ricco programma verrà presentato durante la conferenza stampa ufficiale, alla presenza del Sindaco Federico Carrara, prevista per il 22 agosto alle 11:00 presso la Biblioteca Comunale C. Cassola di Montecarlo. L’evento è realizzato in collaborazione con i partner: Toscana Energia, Acque, Celtex, Agraria Checchi, Toscogas, Ascit, l’Associazione Produttori del Verde Moreno Vannucci, Gabriele Bonini – MyO+ e Cinelli Costruzioni ed è sostenuto dalle numerose associazioni e realtà che da sempre animano e valorizzano il territorio montecarlese: la Confraternita di Misericordia di Montecarlo, i Fratres di Montecarlo e San Salvatore, la Filarmonica G. Puccini, la U.S.D. Montecarlo Ciclisimo, la A.S.D. Montecarlo Calcio, la Pallamano Montecarlo, la A.S.D. Famiglie in Bici, il CCN Montecarlo, la Fisar – delegazione di Montecarlo, l’Ass. Italiana Sommlier – delegazione di Lucca, il Consorzio del Vino di Montecarlo e il Consorzio dei Vini delle Colline Lucchesi, Proloco Montecarlo, con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Strada del Vino e dell’Olio, Bandiera Arancione Touring Club Italiano, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

