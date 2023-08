Illuminazione pubblica di Pistoia, iniziata la sostituzione dei punti luce

È iniziato nei giorni scorsi l’intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica che il Comune di Pistoia ha affidato a Hera Luce. La sostituzione degli apparecchi tradizionali con quelli a led ha preso avvio dal quadrante più a nord del territorio, quello montano, dunque dall'Orsigna. A seguire toccherà a Pracchia, per continuare poi verso valle, fino a coprire l’intera area comunale. Per completare l'efficientamento degli oltre diecimila punti luce a risparmio energetico previsti nel Comune, più luminosi ed ecologici, i lavori andranno avanti anche nei prossimi mesi.

Sarà attuato un completo restyling, che coinvolgerà tutto il sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale, così da illuminare in modo più efficace e “green” le strade, i monumenti e le piazze della città. Saranno riqualificati oltre 10.800 corpi illuminanti con tecnologia a led, che garantiranno un risparmio energetico pari al 58%, ossia 3.300.000 Kwh all’anno, pari a 1.330 tonnellate di CO₂ che annualmente non saranno emesse nell’atmosfera.

Si tratta di un intervento particolarmente vantaggioso, sia sul breve che sul lungo periodo. Le lampade a led, infatti, per funzionare richiedono una quantità di energia molto inferiore alle lampade tradizionali, avendo contemporaneamente una durata superiore e una minore necessità di manutenzione. La riqualificazione porterà con sé, dunque, un notevole taglio ai consumi per l’illuminazione pubblica, la riduzione delle spese di manutenzione e una migliore resa luminosa. L’approvvigionamento energetico, poi, deriverà integralmente da fonti rinnovabili. Proseguono così le iniziative messe in atto dall’Amministrazione comunale a favore del risparmio e dell’efficientamento energetico.

Sulla base del progetto annunciato nei mesi scorsi, Hera Luce procederà, poi, con la riqualificazione e sostituzione di 436 sostegni, l’adeguamento di 66 quadri elettrici e l’installazione di 236 sistemi di telecontrollo e monitoraggio dell’illuminazione. A tutto ciò si aggiunge la sostituzione di oltre 5 km di linea elettrica.

In un secondo momento, una volta che gli attuali punti luce saranno rinnovati, il nuovo gestore si occuperà anche di installarne di ulteriori e studiare un’illuminazione più accurata per valorizzare alcuni monumenti cittadini.

Il numero verde e pronto intervento per i cittadini

Dal primo luglio, il numero verde e pronto intervento a cui fare riferimento per ogni comunicazione è 800 904 133, gratuito sia da fisso che da cellulare, attivo 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. Questo garantisce un’ottimale gestione di qualsiasi tipologia di segnalazione e rappresenta l'unico canale per l'attivazione del pronto intervento.

In alternativa, per le sole segnalazioni non urgenti è possibile inoltrare una email direttamente al call-center per l’inserimento a sistema della segnalazione utilizzando l'apposito format “segnala un guasto” sul sito di Hera.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa