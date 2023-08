Intitolata a Giovanni Battista Pittaluga la rotatoria di Antraccoli

Sarà intitolata a Giovanni Battista Pittaluga (1893-1918), tenente pilota lucchese che prestò la sua opera nel corso della Prima guerra mondiale, la rotatoria della frazione di Antraccoli che collega la via dei Pini alla via Romana.

Lo ha deciso la giunta Pardini, che ha avviato ieri (10 agosto), con un'apposita delibera di giunta l'iter per arrivare all'intitolazione, che necessiterà adesso del via libera da parte della Prefettura. A spiegare il significato di questa decisione, che è stata presa anche sulla base del parere espresso dall'apposita commissione da poco insediata, è l'assessore alla toponomastica Moreno Bruni, che sottolinea come la memoria legata a questa figura sia attesa da molti anni.

“Abbiamo colto l'importante occasione rappresenta dal centenario della nascita dell'aeronautica militare – dichiara – , che vedrà anche a Lucca la mostra itinerante e molti eventi, per rendere omaggio a un nostro concittadino che come molti altri giovani e giovanissimi italiani ha perso la vita nel corso del primo conflitto mondiale. Un giovane lucchese amante del volo, che ben presto acquisì le competenze e il brevetto per volare e che proprio durante un atterraggio di fortuna, di ritorno da una missione, nei pressi della foce del Po perse la vita a soli 25 anni. Ecco, noi possiamo solo immaginare il dolore dei suoi cari per questo gravissimo lutto, che purtroppo in quegli anni terribili della guerra ha accomunato, e continua ad accomunare oggi laddove ci sono ancora conflitti, tante famiglie. Con questa intitolazione vogliamo dunque rendere onore al nostro giovane concittadino Pittaluga, e insieme ai tanti giovani che non sono potuti invecchiare a causa della guerra”.

L'intitolazione all'aviatore lucchese Giovanni Battista Pittaluga, medaglia d'argento alla memoria, è stata richiesta formalmente all'amministrazione comunale dall’Associazione Nazionale Arma Aeronautica – sezione “Fortunato Federici” di Lucca nel mese di aprile scorso, con la seguente motivazione: “Aviatore della Prima guerra mondiale, in lui si consolida la tradizione aviatoria lucchese in operazioni che, all'epoca, hanno avuto vastissima eco”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa