Ladri d'appartamento beccati a Prato: dopo l'arresto, l'obbligo di firma

Beccati due ladri dopo un furto in abitazione in uno stabile di via delle Scuole Vecchie a Prato. I carabinieri, lo scorso 8 agosto, sono stati chiamati per dei rumori sospetti da un appartamento. Hanno visto uscire da una finestra tre uomini, che si sono dati alla fuga. Dei tre, due sono stati bloccati mentre il terzo è riuscito a far perdere le sue tracce. Si tratta di due trentenni di origine albanese, irregolari in Italia e con precedenti. Avevano addosso 500 euro e 400 yuan (circa 50 euro) oltre a monili in oro rubati dall'abitazione. In mano un cacciavite e un piede di porco, stretti dai guanti da giardinaggio che indossavano per non lasciare impronte. Dopo l'arresto, il giorno seguente il giudice ha convalidato la procedura e per loro è stato disposto l'obbligo di firma