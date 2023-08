Valdelsa in sicurezza, lavori alla cassa del Rio Petroso per accogliere sedimenti

Il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno sta investendo circa 220 mila euro di proprie risorse derivanti dai contributi di bonifica per eseguire la manutenzione della “Cassa di sedimentazione del Rio Pietroso”, ricadente nel comune di Castelfiorentino ma fondamentale anche per Gambassi Terme e l’intero nodo idraulico della media Valdelsa.

I lavori in corso sono necessari per ridare capienza adeguata alla cassa, che dopo i lavori tornerà ad essere di nuovo pronta per ricevere altri sedimenti trasportati dai principali eventi meteorologici e conseguenti piene del corso d’acqua.

La cassa di sedimentazione sul Rio Pietroso è stata realizzata infatti per intercettare i sedimenti che si muovono nel rio stesso e che altrimenti andrebbero a finire nel canale scolmatore, che altrimenti rischierebbe di diminuire la sua capacità di ricevere e far defluire verso valle le acque dell’Elsa, in caso di eventi eccezionali.

I sedimenti rimossi vengono comunque ricollocati proprio nel Fiume Elsa, a riparazione di varie piccole erosioni individuate nel tempo che minavano la stabilità dell’argine sinistro a valle del Ponte di Granaiolo.

“Questo importante lavoro di svuotatura della cassa di espansione sul Rio Petroso a cura del nostro settore Manutenzione Incidentale è il primo passo a cui seguirà anche la ricavatura del Rio Petroso nel tratto a monte, in comune di Gambassi Terme che più volte ha già dimostrato insufficienza d’alveo in prossimità del ponte sulla SP 26 – spiega il Presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, Marco Bottino – In attesa che vengano realizzate le casse di espansione previste sul Rio Petroso a monte della SP 26 e legate agli interventi della SR 429 stiamo realizzando questo intervento in piena sinergia con le amministrazioni comunali di Castelfiorentino e Gambassi Terme”

“Oltre alle grandi opere che servono a contenere e ridurre al minimo lungo il fiume Elsa i rischi collegati a eventi eccezionali – osserva il Sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni – altrettanto necessarie e importanti sono gli interventi sul reticolo minore e gli affluenti, come il Rio Pietroso, che in passato ha causato purtroppo danni consistenti alle abitazioni e alle aziende limitrofe. Ringrazio pertanto il Consorzio di Bonifica per quest’opera preziosa di manutenzione, in attesa della cassa di espansione che consentirà anche in questo caso la messa in sicurezza di questo torrente”

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno