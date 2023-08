Lavoro, il Comune di Pistoia cerca un Dirigente per 3 anni

Il Comune di Pistoia ha indetto una selezione pubblica per la copertura di un incarico di dirigente del servizio Infrastrutture, progetti speciali e mobilità a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. L’incarico avrà durata di 3 anni e sarà eventualmente prorogabile fino alla scadenza del mandato amministrativo.

Tra i requisiti, oltre alla laurea diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale), è richiesta un’esperienza professionale acquisita nella pubblica amministrazione, con contratto di lavoro subordinato, maturata per almeno tre anni in funzioni dirigenziali in materia di infrastrutture e progettazione di opere pubbliche, mobilità, trasporti e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oppure maturata per almeno cinque anni con qualifica di funzionario (attuale area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, ex categoria D, ex VII ed ex VIII qualifica funzionale) con responsabilità di unità organizzativa nelle stesse materie. I periodi possono essere anche non continuativi e cumulabili tra loro.

L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Pistoia all’indirizzo https://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni.

Le domande, corredate degli allegati, possono essere presentate entro giovedì 31 agosto, completando la procedura telematica di iscrizione on-line accessibile sullo sportello telematico polifunzionale del Comune di Pistoia, all’indirizzo https://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni.

La Commissione verificherà prima l’ammissibilità delle domande dopodiché, comparati i curricula, individuerà gli idonei, che saranno chiamati a sostenere un colloquio con il sindaco.

Ogni comunicazione sulla procedura sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pistoia, nella sezione Concorsi e selezioni; allo stesso indirizzo verrà pubblicato l’esito.

Eventuali altre informazioni potranno essere richieste a PistoiaInforma - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in piazza del Duomo 1, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, telefono 800 012 146, e-mail: info@comune.pistoia.it; servizio Personale e politiche di inclusione sociale, ai numeri 0573 371263, 371478, 371353, 371232, email concorsi@comune.pistoia.it, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa